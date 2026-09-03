Los médicos cántabros se sumarán en octubre a la huelga nacional y se baraja que sea indefinida

Archivo - Decenas de médicos durante una concentración convocada por el Sindicato Médico contra el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad, a 11 de diciembre de 2025, en Santander, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los médicos cántabros se sumarán el próximo mes de octubre a la huelga prevista a nivel nacional y que todavía no se ha convocado ni definido, aunque se baraja que sea indefinida: "Es una opción que está sobre la mesa", pero no se ha "decidido al cien por cien".

Así lo han indicado a Europa Press desde el Sindicato Médico de Cantabria, que está de acuerdo con otras organizaciones del resto del país en volver a llevar a cabo paros en la sanidad, como sucedió una semana al mes entre los pasados enero y mayo, convocados por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y otras organizaciones para rechazar el borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad.

Y tras la aprobación del anteproyecto del mismo, esta semana en el Consejo de Ministros, los profesionales sanitarios sopesan ir de nuevo a la huelga, ya que este paso no supone la aprobación definitiva del documento ni, "mucho menos", la resolución del conflicto, pues "la verdadera batalla comienza ahora" en la tramitación en el Congreso de los Diputados, a pesar de que persisten las críticas de sindicatos médicos y comunidades autónomas, entre ellas Cantabria.

Por eso, los médicos de esta región apoyarán los paros que se convoquen a partir del próximo mes, sean semanales o de carácter indefinido, pues están dispuestos a "ir a por todas" y "todos juntos" además, para tener "más fuerza", de modo que no van a "ir por libre" y se van a sumar a la huelga nacional. Así, aunque no se haya concretado aún el modelo y la estructura, algo que se está debatiendo todavía, sí han asegurado que se unirán a la misma.