Medio Ambiente no rellenará La Magdalena en verano pero no aclara si habrá o no más aportes de arena

Publicado 24/06/2019 12:33:22 CET

SANTANDER, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha asegurado hoy que el Ministerio para la Transición Ecología, a través de la Demarcación de Costas en Cantabria, no va a acometer ninguna actuación de relleno en la playa de La Magdalena de Santander en "el periodo de estación que estamos" pero no ha aclarado si habrá o no más aportes de arena.

Morán, en declaraciones a la prensa en su visita a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), ha señalado que "en principio" en los tres meses del periodo estival "no se acometen actuaciones" en el arenal, ni en éste ni en otros del país, y ha confiado que en ese tiempo se pueda llegar a una solución para la estabilización de las playas de Peligros, La Magdalena y Bikinis.

El secretario de Estado de Medio Ambiente así lo ha señalado a preguntas de la prensa por la carta que su departamento ha enviado a la alcaldesa, Gema Igual, y en la que, según publica el Diario Montañés, se indica al Ayuntamiento que, o se concluye la obra de los espigones para estabilizar la playa o, en caso de no hacerlo y retirar el ya construido, no habrá más rellenos de arena y se dejará que el arenal evolucione hacia su estado natural, que no es el que los santanderinos conocen.

Medio Ambiente habría remitido esta comunicación a Igual, en contestación al acuerdo plenario para instar a que se rellenasen las playas antes del verano, después de que el PP hubiese cerrado el acuerdo de gobierno con Ciudadanos para el Ayuntamiento de Santander, y en el que se incluía pedir al retirada del espigón construido.

Ahora parece que retirar el espigón podría llevar a esta zona de playa de la capital cántabra a un estado desconocido por los vecinos y los visitantes ya que, si no hay rellenos y se deja a la evolución natural, este área se quedaría prácticamente sin arena y sería una zona costera rocosa.

Preguntado hoy por todo ello, Morán no ha aclarado si en la comunicación al Ayuntamiento se ha trasladado que no habrá más rellenos de arena, pero lo que sí ha asegurado es que ahora "en periodo estival no se ejecutan acciones en zonas de playa" y ha confiado en que, a lo largo de estos tres meses, y en el marco del estudio encargado a la Universidad de Cantabria sobre las dinámicas de la bahía, se pueda llegar a "una solución técnica".

"Tenemos un plazo por delante suficientemente razonable tras el que creo que estaremos en posición de conciliar las pretensiones del Gobierno de Cantabria y el Parlamento y el Ayuntamiento de Santander", ha dicho al parecer refiriéndose a las posiciones encontradas, los primeros en contra de los espigones y el Consistorio a favor, postura esta última que se ha modificado en base ala acuerdo del gobierno municipal entre PP y Cs.

Morán ha indicado que su departamento ha trasladado a la alcaldesa las alternativas para el conjunto de estas playas que ya planteó el CEDEX y que son dos: "concluir los espigones para dar una estabilización definitiva sin necesidad de hacer permanentemente aportaciones de arena o las aportaciones de arena, y lo que esto implica es una deriva por el efecto sumidero a la canal del Puerto y que conllevará obligaciones de mantenimiento".