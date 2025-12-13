Medio centenar de docentes se concentra frente a Educación contra los cambios en las Oposiciones 2026 y la interinidad - EUROPA PRESS

SANTANDER, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de docentes se ha concentrado este sábado frente a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria para protestar contra los cambios en las Oposiciones del Cuerpo de Maestros de 2026 y la interinidad.

La mayoría de la Junta de Personal Docente (ANPE, STEC, UGT y TU) se había desligado de la organización de la misma y la había pospuesto al sábado 20 de diciembre, después de los avances "insuficientes" alcanzados durante la reunión de más de cinco horas mantenida este viernes entre el Ejecutivo regional y los sindicatos. Sin embargo, CCOO ha mantenido la convocatoria en solitario.

En las concentración, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Conchi Sánchez, ha declarado a Europa Press que "no hay avances", sino que se trata de "una estrategia dilatoria" por parte de la Consejería para dar un "patadón para adelante y desmovilizar" al profesorado para "al final imponer su voluntad".

En esta línea, la líder sindicalista ha defendido que "no es momento" de acometer cambios en el sistema de oposiciones ni de "paralizar" las movilizaciones docentes, motivo por el que CCOO -que cuenta con cuatro de los 37 delegados de la Junta- ha mantenido la convocatoria en solitario.

Sin embargo, ha defendido abordar cambios en el sistema porque "hay que revisarle de arriba a abajo", pero "no ahora y no con premeditación y alevosía a seis meses de las siguientes".

Además, Sánchez ha criticado los preparativos de la reunión del viernes en los que la Junta de Personal Docente requirió una documentación que desde la Consejería "no nos quisieron dar".

También ha lamentado que la reunión, cuya finalización prevista era a las 12.00 horas, "terminó a las tres de la tarde con "con compromisos absolutamente intangibles, donde no hay nada por escrito".

Más allá, ha señalado que el Partido Popular, al frente del Gobierno de Cantabria, "está intentando dividir al colectivo del profesorado" y "nos han vuelto a mentir y nos han vuelto a mentir en la cara".

Por otro lado, la sindicalista ha criticado la interinidad ya que de los 8.500 docentes que hay en Cantabria, "un 30 y pico por ciento" son interinos de Primaria y Secundaria, para los que ha pedido "garantías y seguridad jurídica".

Por otra parte, los asistentes se han emplazado al próximo sábado 20 de diciembre, en el mismo lugar, al que acudirán representantes de toda Junta de Personal (ANPE, STEC, UGT, CCOO y TU) en caso de que no fructifiquen las negociaciones que se produciarán a lo largo de la próxima semana.