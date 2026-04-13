Medio centenar de efectivos participan en el Curso de Seguridad en Aeropuertos de la Policía en el Seve Ballesteros

Casares inaugura en el Seve Ballesteros el Curso de Seguridad en Aeropuertos de la Policía Nacional - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha participado este lunes en la inaguración del Curso de Seguridad en Aeropuertos que organiza la Policía Nacional durante esta semana, hasta el viernes 17, en el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, y en el que participan medio centenar de efectivos de las escalas de mando de la Policía Nacional, procedentes de distintos puntos de la geografía nacional.

En su intervención, Casares ha destacado el "trabajo coordinado" de la Policía Nacional con los organismos aéreos, como la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), AENA o ENAIRE, para que los aeropuertos de España "sean seguros" y asegurar así su "papel clave" en la cadena logística y de actividad económica.

El representante del Estado ha ensalzado que este curso convierte a Cantabria en el centro de "la formación, la cooperación y el fortalecimiento de la seguridad en un ámbito estratégico y esencial como es el transporte aéreo" y, por ello, ha agradecido a la Policía Nacional haber elegido Santander para su celebración.

El delegado del Gobierno ha evidenciado "la enorme relevancia del transporte aéreo para nuestro país, tanto desde el punto de vista económico como social". Y es que, ha señalado, "por aeropuertos como el de Santander pasan al año millones de pasajeros, son infraestructuras básicas y, por ello, es más importante la seguridad".

Casares ha puesto en valor el importante trabajo de la Policía Nacional en la seguridad aeroportuaria en la que también hay "desafíos y amenazas" a las que hay que dar "una respuesta coordinada, eficaz y permanentemente actualizada" y que se abordará también en este curso.

Ha explicado que el curso va a profundizar en objetivos como es el conocimiento de la normativa específica en seguridad en los aeropuertos, pero también la coordinación de las distintas entidades y organismos que hacen posible la cadena de seguridad en estas infraestructuras. "En definitiva, vamos a mejorar nuestra capacidad de respuesta ante cualquier crisis", ha manifestado.

Y ha indicado que, para esa formación, la Policía Nacional cuenta en este curso con la colaboración de profesionales de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), AENA, ENAIRE, la Agencia Tributaria, Aduanas y expertos del propio cuerpo policial.

A través de diferentes ponencias que se prolongarán hasta el viernes, el medio centenar de agentes participantes se formarán en la normativa de protección aérea, la organización de la Seguridad Aeroportuaria, la amenaza terrorista en los puestos fronterizos o los riesgos asociados al uso también de drones.

Junto al delegado del Gobierno, han participado en la inauguración del curso el jefe de la División de Operaciones y Transformación Digital de la Policía Nacional, el comisario principal Pedro Prieto; el director de Aeropuertos y Seguridad de Aviación Civil, Carlos García; el jefe del Centro de Actualización y Especialización de la Policía, el comisario principal Rafael Gasso Peralta; el director del aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, Miguel Ángel Salgado; el jefe regional de Operaciones de la Policía, Fernando Antonio Chemelal; y el jefe de División de Protección y Gestión de Emergencias, Sergio Torres Sandín.