Medio centenar de personas recorre Santander en apoyo a Ucrania y en recuerdo de los soldados fallecidos en la guerra

Medio centenar de personas recorren Santander en apoyo a Ucrania y en recuerdo de los soldados fallecidos en la guerra - EUROPA PRESS

SANTANDER 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de personas ha participado esta tarde en Santander en una marcha en apoyo a Ucrania y que ha servido de recuerdo de los soldados fallecidos en la guerra, en especial, de Miguel Ortiz, cántabro desaparecido en noviembre de 2023 en el país ucraniano.

Ha sido precisamente su familia la convocante de esta movilización, que ha partido a las 17.00 horas del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla --donde se ha llevado a cabo la concentración principal-- y ha recorrido las calles San Fernando y Burgos para finalizar en la Plaza del Ayuntamiento.

Allí, sus familiares han leído un escrito en el que han afirmado que la memoria de los soldados fallecidos en combate "vivirá en nuestros corazones y en la historia de Ucrania", y han ensalzado la valentía de estos militares.

Tras citar los nombres de casi una veintena de soldados, se ha guardado un minuto de silencio que ha concluido con un aplauso.

Está previsto que el próximo día 24 de febrero vuelva a tener lugar otra manifestación en la Plaza del Ayuntamiento de la capital cántabra, coincidiendo con la fecha de inicio de la guerra en 2022.