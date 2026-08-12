La mejora y creación de 72 caminos rurales de Campoo de Enmedio finalizará este año

Susinos, durante su visita a caminos de concentración parcelaria en Campo de Enmedio. - GOBIERNO DE CANTABRIA

CAMPOO DE ENMEDIO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La primera fase de la concentración parcelaria de Campoo de Enmedio, que supone una inversión cercana al millón de euros y que contempla actuaciones en 34,74 kilómetros --para crear 15,66 kilómetros nuevos y acondicionar 19,07 existentes-- correspondientes a 72 caminos rurales, finalizará este año.

Así lo ha indicado una nota de prensa del Gobierno de Cantabria, difundida con motivo de la visita a la zona de la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, quien ha estado acompañada por el alcalde, Pedro Manuel Martínez.

El principal objetivo de los trabajos en curso es facilitar la conexión entre varios núcleos del municipio y mejorar la movilidad y el acceso a las explotaciones agrarias y ganaderas. En concreto, la primera fase beneficia a Fontecha, Aradillos, Morancas y Fresno del Río.

Asimismo, Susinos ha anunciado que la segunda fase se ejecutará "el próximo año" y ha subrayado el compromiso del Gobierno de Cantabria con la modernización de las infraestructuras rurales y la mejora de la competitividad del sector primario.

Por su parte, el alcalde de Campoo de Enmedio ha calificado esta primera fase de "muy positiva" y ha destacado la buena marcha de las obras y la colaboración entre la empresa pública Tragsa -encargada de los trabajos- y los propietarios afectados, porque "están atendiendo las necesidades de los vecinos, lo que ha permitido que la actuación avance sin incidencias".

También, ha indicado que la concentración parcelaria era una reivindicación del municipio "desde principios de siglo", ya que, según él, la elevada fragmentación de la propiedad dificultaba la actividad de unas explotaciones ganaderas cada vez más profesionalizadas, por lo que esta actuación mejorará "notablemente" el acceso a las fincas y el trabajo diario de los ganaderos.

Más allá, ha confiado en que los caminos puedan estar terminados en los próximos meses para continuar posteriormente con el reparto de las nuevas parcelas y el inicio de la siguiente fase.

A su juicio, el proyecto "va a cambiar por completo la fisonomía rural de Campoo de Enmedio para bien", ya que permitirá a las explotaciones ganaderas reducir costes, mejorar su rentabilidad y aumentar el valor de las fincas.

Durante el encuentro, también ha estado presente el concejal de Ganadería, Moisés Balbás.