Mejorada "en cuatro meses" la seguridad vial y accesibilidad del IES Valle del Saja tras "una década" de reivindicación

Buruaga, con Media y Silva, en la inauguración de las mejoras de seguridad vial y accesibilidad en el entorno del IES Valle del Saja de Cabezón de la Sal - GOBIERNO

CABEZÓN DE LA SAL, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha inaugurado este miércoles las obras de mejora de la accesibilidad y la seguridad vial en el entorno del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Valle del Saja, en Cabezón de la Sal, que se han acometido "en tiempo récord" y han puesto fin a "una década" de reivindicaciones de los vecinos y la comunidad educativa del centro que tenían que caminar "sin apenas protección" junto a la carretera CA180.

Los trabajos se han ejecutado en apenas cuatro meses, tras recibir el pasado enero la carta de la directora del centro pidiendo una solución a estos problemas de seguridad vial. Han contado con una inversión de 134.781 euros y han supuesto la construcción de un itinerario peatonal de unos 220 metros de longitud que garantiza la seguridad y accesibilidad de la Avenida Doctor Arines, entre las calles Sol y Tresano.

Y se han ampliado las aceras, especialmente en el lado este, se ha rectificado el eje de la calzada, se ha renovado el pavimento y se han habilitado barandillas y nuevos pasos de peatones, según ha precisado la presidenta.

"Éste es el verdadero sentido de las inversiones: su capacidad para transformar, para mejorar la vida de las personas" tanto de quienes frecuentaban la Avenida del Doctor Arines, a su paso por el casco urbano, como de las 600 personas que componen la comunidad educativa del IES entre alumnado y docentes, ha subrayado la jefa del Ejecutivo.

Además, el Gobierno ha decidido "ir más allá" y con una inversión de más de 48.000 euros se ha garantizado la accesibilidad completa y segura desde la entrada principal con una rampa que evita el antiguo recorrido entre zonas de aparcamiento con tránsito de vehículos y autobuses.

En la inauguración de esta obra, Buruaga ha estado acompañada de los consejeros de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, y el de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, además del alcalde del municipio, Víctor Reinoso, y la regidora de Cabuérniga, Rosa María Fernández, entre otras autoridades.

También ha participado una importante representación del centro educativo, con su directora a la cabeza, María del Mar Recio, así como integrantes del Consejo Escolar que impulsaron la petición de esta obra al Gobierno autonómico.

LA MENCIÓN A SAÚL Y LAS 'POLÍTICAS DE VERDAD'

En su intervención, Buruaga ha destacado la voluntad de su Ejecutivo de "dejar atrás las inercias del pasado para gestionar mejor y avanzar hacia la transformación de la región", a través de "grandes proyectos", pero también de "pequeñas inversiones" que mejoran la vida de los ciudadanos, "pasando del abandono al proyecto, del discurso a la obra".

En este sentido, se ha acordado de un antiguo alumno del centro, Saúl, actualmente estudiando en la Universidad de Salamanca y que durante años tuvo que recorrer el trayecto de entrada al centro educativo en su silla de ruedas sin la accesibilidad necesaria. "Estoy segura de que hoy siente una gran satisfacción y un gran alivio", ha afirmado la presidenta.

Y se ha referido también a otros proyectos de mayores dimensiones en el municipio, como el Centro de Educación de Personas Adultas Margarita Salas que, tras una inversión de 2 millones de euros, estará operativo "en breve" y con la incorporación de nuevas titulaciones a su oferta educativa en Formación Profesional.

Además, ha destacado la inversión de 2,5 millones de euros, durante esta legislatura, en cinco centros educativos del municipio, cabeza de comarca de Saja-Nansa al que acuden más de 2.000 alumnos en diferentes etapas educativas.

ANCHURA DE ACERA Y CALZADA.

El proyecto ha supuesto la creación de un itinerario peatonal accesible en un tramo de aproximadamente 220 metros y que ha supuesto la ampliación de aceras hasta 1,80 metros de ancho o ajuste del trazado de la calzada para mantener una anchura mínima de 6,90 metros, adecuada para el paso de vehículos pesados.

También se ha mejorado el paso de peatones elevado existente y se ha renovado el pavimento y las pendientes, mientras que se ha urbanizado la acera hasta la entrada principal del instituto, donde se ha habilitado un nuevo paso de peatones e instalado una barandilla de protección.