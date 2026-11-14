El Memorial Guillermo Arce y Ernesto Sánchez-Villares subraya la labor de los pediatras y pide aprender su empatía

El consejero de Salud, César Pascual, inaugura el XXXVII Memorial Guillermo Arce y Ernesto Sánchez-Villares. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La inauguración del XXXVII Memorial Guillermo Arce y Ernesto Sánchez-Villares, organizado por la Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria y Castilla y León, ha subrayado la labor de los pediatras y ha pedido aprender a medir la empatía que profesan.

Sobre esto último, el consejero de Salud, César Pascual, ha destacado que los pediatras son capaces de hacer que una persona salga de una habitación "un poco menos asustada" porque una médica se ha sentado a su lado y le ha explicado lo que va a pasar.

"Contamos consultas, contamos ingresos, contamos estancias pero la empatía del pediatra, todavía, no lo hemos aprendido a contar", ha dicho.

Esta cita habitual de la Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria y Castilla León, que está siendo en el Hotel Santemar de Santander, pretende ser un punto de encuentro de los pediatras y un espacio de formación práctica sobre electrograma y atención al paciente neonato grave, aspectos sobre los que se han organizado talleres prácticos.

Además, las sesiones ahondarán en ámbitos como el paciente pediátrico complejo, haciendo hincapié en ámbitos como la oncología pediátrica, la hospitalización domiciliaria o los cuidados paliativos pediátricos, entre otros temas.

MEDALLA A MARÍA JESÚS CABERO

Durante el encuentro, el titular de Salud cántabro ha sido el encargado de entregarle a María Jesús Cabero, anterior presidenta de la Sociedad y jefa del Servicio de Pediatría de Valdecilla, la medalla de sus compañeros por su trayectoria profesional.

"Chus, déjate querer porque en esta sala todas y cada una de las personas tienen su propia razón para estar aquí, ya sea una decisión difícil que pudo compartir contigo, una conversación al terminar la jornada, el momento en el que hiciste una pregunta que obligó a volver sobre un caso o simplemente aquellos cafés durante las guardias", ha apostillado.

Tras las palabras del consejero, han sido sus propios compañeros Lorenzo Guerra y Beatriz Gordázar quienes han loado la figura emblemática de Cebero en el engranaje de la pediatría cántabra.