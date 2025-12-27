Al menos un herido en la colisión de dos coches y un camión en la A-8 a la altura de Entrambasaguas

Dos coches y un camión chocan en la A-8 a la altura de Entrambasaguas - BOMBEROS SANTANDER

SANTANDER 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha resultado herida en la colisión de dos coches y un camión esta madrugada en el kilómetro 195 de la autovía A-8, a la altura de Honzayo, en el municipio de Entrambasaguas.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Santander, que han desplazado hasta el lugar un autotanque y seis efectivos, han atendido a la persona en el lugar del accidente hasta que ha llegado el Soporte Vital Básico del 061.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado para atender el siniestro a bomberos del Ayuntamiento de Santander, sanitarios del servicio 061 y Guardia Civil, han informado los Bomberos de Santander a través de la red social 'X'.