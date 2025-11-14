El Mercado de la Esperanza pone en marcha una iniciativa para acercar el arte a la vida diaria de la ciudadanía - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Mercado de la Esperanza ha puesto en marcha una iniciativa para acercar el arte a la vida diaria de la ciudadanía.

Así lo han dado a conocer los concejales de Cultura y Mercados, Noemí Méndez y Álvaro Lavín que, acompañados de Marta Gómez presidenta de la Asociación de Comerciantes y de Marta Valledor, creadora reconocida por su sensibilidad hacia los entornos urbanos y su capacidad para capturar la esencia de lo cotidiano a través del dibujo, han presentado esta acción.

Los ediles han explicado que esta iniciativa une el pulso cotidiano del Mercado de la Esperanza con la mirada creativa de la nueva generación de artistas cántabros que busca acercar el arte a la vida diaria de la ciudadanía, integrándolo en un espacio vivo, lleno de historia, color y vocación social como es el mercado de la Esperanza.

"Más allá de su dimensión artística, el proyecto se plantea como una herramienta de dinamización del mercado, revalorizando su papel como corazón económico, cultural y humano de la ciudad. A través del arte, se busca atraer nuevas miradas, generar movimiento y reforzar el vínculo entre comerciantes, vecinos y visitantes, posicionando el mercado como un espacio donde conviven la tradición y la creatividad contemporánea", han asegurado.

En esta primera edición, la protagonista será la artista Marta Valledor, creadora reconocida por su sensibilidad hacia los entornos urbanos y su capacidad para capturar la esencia de lo cotidiano a través del dibujo.

Así, Valledor desarrollará una serie de obras inspiradas en el propio Mercado de la Esperanza, explorando sus texturas, su arquitectura modernista, los gestos de sus comerciantes y el dinamismo de su ambiente diario.

Para ello, llevará a cabo sesiones de trabajo in situ, trasladando su estudio al interior del mercado para convivir, observar y crear desde dentro, en diálogo directo con su entorno de forma que este proceso creativo no solo dará lugar a obras de gran valor artístico, sino que convertirá el mercado en un espacio de encuentro, intercambio y curiosidad, revitalizando su vida cotidiana.

A partir de esta experiencia inmersiva, la artista elaborará un calendario artístico que recogerá una selección de sus ilustraciones, convirtiendo cada mes en un homenaje visual a la vida del mercado. Además, se editará una serie limitada de láminas en distintos formatos, disponibles para su adquisición por parte del público.

"El arte se convierte así en un vehículo más de promoción del mercado y de sus valores, atrayendo nuevos públicos y proyectando su imagen más allá de su entorno habitual", han destacado.

El proceso creativo será documentado mediante vídeo y fotografía y servirá para generar contenido audiovisual y de difusión en redes sociales y medios de comunicación, con el objetivo de visibilizar tanto el trabajo de la artista como el valor social, cultural y humano del Mercado de la Esperanza.

El evento final contará con una exposición y presentación oficial de las obras resultantes, donde se mostrará el conjunto de piezas creadas por Marta Valledor y se celebrará el encuentro entre arte, mercado y ciudadanía.

"Es muy gratificante que las artes plásticas lleguen a sitios de mucho tránsito como el mercado. Desde el Ayuntamiento consideramos que es una gran iniciativa que acerca la cultura, la reflexión y la belleza, además de ayudar a comprender más a fondo las profesiones creativas", ha remarcado Méndez y ha agradecido a los comerciantes y el área de mercados municipal que tengan esta sensibilidad.

La artista, Marta Valledor, se ha mostrado feliz ante el reto y ha invitado al público a visitar el mercado durante estos días para poder compaginar arte con productos de la tierra.

Finalmente, Marta Gómez, de la Asociación de Comerciantes del Mercado de la Esperanza, ha señalado que esta iniciativa forma parte del conjunto de campañas que se hacen desde el mercado y ha asegurado que su objetivo es "atraer a gente que no está acostumbrada a comprar en la plaza, además de dinamizarla".