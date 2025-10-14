El Mercado de los Granjeros reunirá a 15 productores locales en Maliaño e incluirá talleres y showcookings

Se celebrará el 18 y 19 de octubre en el Parque de Cros

SANTANDER, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parque de Cros de Maliaño acogerá los días 18 y 19 de octubre el Mercado de los Granjeros, que reunirá una quincena de productores locales que ofrecerán productos ecológicos y artesanales como quesos, miel, vino, sidra, mermeladas, hortalizas y frutas ecológicas. Además, los asistentes podrán disfrutar de talleres, showcookings y demostraciones culinarias que permitirán descubrir el origen de los alimentos y conocer a quienes los producen.

Uno de los momentos destacados del evento será el showcooking del chef Antonio Vicente, quien elaborará platos inspirados en los sabores locales utilizando exclusivamente ingredientes de los productores del mercado.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, y el alcalde de Camargo, Diego Movellán, han presentado este martes el evento, organizado por la Asociación Slow Food Cantabria en colaboración con el Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria.

Así, también ha estado en la presentación el presidente Slow Food, Jorge Mariscal, que ha dado a conocer las actividades que acompañan a este mercado.

El sábado 18, el programa de actividades comenzará a las 11.00 con el taller 'Reposteros en acción', en el que los asistentes podrán elaborar sobaos y mermeladas artesanas. A lo largo del día, se sucederán actividades como el 'Brindis con corteza', un maridaje de quesos y bebidas fermentadas, y el taller 'Fuego, hierro y cuchillo', donde Antonio Vicente cocinará en directo con carnes de pasto.

El día continuará con más experiencias gastronómicas como 'Hongos con alma', un taller de cocina de setas, y 'Paisajes en copa y oído', una degustación de vinos acompañada de sonidos naturales.

Además, se podrá disfrutar de la exposición fotográfica 'De Granja en Granja: el alma del territorio', que muestra la vida en el campo cántabro a través del lente de la fotógrafa Patricia Valdés. Con este evento, la Asociación Slow Food Cantabria quiere reafirmar su compromiso con la defensa de un modelo agroalimentario basado en la sostenibilidad, la autenticidad y la salud, y proponer una experiencia única para conocer y disfrutar de los productos más representativos de la tierra.

La consejera ha subrayado que este mercado, que forma parte del proyecto 'De Granja en Granja', es "un homenaje a nuestros agricultores y ganaderos para acercar a los consumidores a los productos autóctonos y ecológicos de Cantabria, el fomentar el consumo responsable, el respeto por el medio ambiente y el apoyo a la economía rural".

Además, ha puesto en valor el esfuerzo diario de los productores y ha remarcado que para el Gobierno de Cantabria este tipo de iniciativas "son fundamentales para fortalecer nuestra economía rural, promoviendo un consumo responsable y consciente que favorezca tanto a los productores como a los consumidores en el mejor escaparate posible".

Por su parte, Movellán ha añadido que "para Camargo es un honor acoger a estos productores locales, que trabajan cada día para ofrecer productos que son auténticos y, además, a su juicio, se trata de "una excelente oportunidad para aprender más sobre el origen de los alimentos que consumimos y valorar el trabajo que hay detrás de cada uno de ellos".

Por este motivo, ha animado al público a acercarse el fin de semana a este mercado que sitúa a Camargo como "capital del sector primario y agroalimentario", y ha expresado el deseo se superar la alta afluencia de visitantes registrada en la edición del pasado año.

En la presentación también han estado el primer teniente de alcalde de Camargo, Amancio Bárcena; y el concejal de mercados, Joaquín Arroyo.