El Mercado de Puertochico pone en marcha acciones de dinamización con masterclass, promociones y música en directo

Una de las masterclass del Mercado de Puertochico - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Mercado de Puertochico ha dado inicio esta semana a una serie de acciones de dinamización con masterclass a escolares, promociones y música en directo.

Así lo ha anunciado en nota de prensa el concejal de Comercio, Álvaro Lavín, quien ha explicado que el objetivo de estas actividades, organizadas por la Asociación de Comerciantes del Mercado en colaboración con el Ayuntamiento de Santander, es impulsar su comercio y atraer a un mayor número de clientes.

La primera de las actividades se desarrolló el pasado martes y consistió en una masterclass con alumnos del colegio Castroverde. Titulada 'Los Tesoros de Samuel', se explicó a los niños la importancia de los mercados, así como los tipos de pescados, como se limpian o elaboran.

Se celebrarán tres masterclass más, los martes 18 y 25 de noviembre y el 2 de diciembre que estarán dedicadas al pan con el establecimiento La Crujiente, para aprender los pasos para elaborar este producto; o a las frutas con los comercios 'Angelines' y 'Frutería Isabel' para descubrir cuáles son las frutas de temporada y lo que aportan. De esta forma, los alumnos terminarán elaborando un zumo que les aportará energía.

La cuarta y última masterclass contará con la experiencia de la carnicería 'Del Castillo' a través de la que los escolares identificarán los diferentes tipos de carne (ternera, pollo, cerdo) y se les explicará con respeto el origen de la carne y cómo es el oficio de carnicero.

Según ha detallado Lavín, además de dar a conocer a los niños el día a día de uno de los mercados de Santander, la iniciativa también busca fomentar el valor del pequeño comercio, la calidad de sus productos, el asesoramiento y el trato cercano que ofrece.

Por su parte, Chema Alonso, presidente de la Asociación de Comerciantes de Puertochico, ha subrayado que estas actividades buscan "acercar el mercado a los consumidores y ser punto de encuentro".

OFERTAS

Además de las masterclass, el mercado contará, desde este sábado y hasta el sábado 13 de diciembre, con ofertas y promociones para fidelizar y premiar a los clientes, así como para captar nuevos.

Por eso, se crearán rascas para consumir 30 euros en cualquier establecimiento del mercado cuyo premio serán cestas realizadas con los productos de cada establecimiento.

Por último, el 3 y el 20 de diciembre, de 13.00 a 14.00 horas, volverán 'Los sábados de Puertochico', con música en directo suave y relajada, acompañada de un vermú gratis que se podrá complementar con una tapa que cada puesto ofrecerá a un precio "de amigo".

Lavín ha agradecido a la asociación de comerciantes por la organización y ha recordado que esta acción ya se realizó tras la inauguración del mercado en octubre del pasado año con gran acogida por parte de los vecinos y ha incidido en que el mes de diciembre "es perfecto" para volver a retomarlo e "ir calentando motores para las fiestas navideñas", ha concluido.