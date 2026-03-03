Mercadona dona 162 toneladas de alimentos en 2025 a tres entidades sociales de Cantabria con las que colabora

Trabajador de Mercadona prepara un carro de alimentos - MERCADONA

SANTANDER 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha donado el pasado año en Cantabria un total de 162 toneladas de alimentos y productos a las tres entidades sociales con las que colabora en la Comunidad.

La compañía cuenta con diversas estrategias de prevención del desperdicio alimentario, entre las que destaca la donación diaria de alimentos aptos para el consumo. A través de esta medida, se han aprovechado 20.000 toneladas de alimentos y productos en 2025, en sus más de 1.670 tiendas y bloques logísticos de España y Portugal.

Según los datos facilitados por Mercadona, en el caso concreto de Cantabria se han donado 162 toneladas de alimentos, lo que equivale a más de 2.690 carros de la compra y supone evitar el desperdicio de alimentos.

La coordinadora de Prevención y Gestión Alimentaria de Mercadona, Laura Cruz, ha explicado que la compañía cuenta con un Plan de Acción Social para la colaboración con entidades sociales de España y Portugal, en el marco de las estrategias de prevención del desperdicio alimentario que se implanto hace años.

Entre estas estrategias se encuentra la donación de alimentos que "ocupa un lugar especialmente relevante por su impacto social" en las más de 850 entidades sociales con las que colabora Mercadona y a las que en 2025 donó 20.000 toneladas de productos, el equivalente a más de 333.000 carros de la compra.

Además, durante este año ha donado a 130 entidades sociales un total de 550 neveras y congeladores que, una vez han dejado de tener cabida en la operativa de la compañía, han sido destinados a organizaciones sociales con el objetivo de facilitar su labor. De esta forma, se prolonga su vida útil y se optimiza el uso de los recursos, al tiempo que se refuerza la capacidad de almacenaje y conservación de alimentos de estas entidades.

"Es un claro ejemplo de cómo una gestión eficiente y responsable genera impacto positivo en la empresa, la sociedad y el medio ambiente", ha asegurado Laura Cruz, quien ha reafirmado el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y la lucha contra el desperdicio.