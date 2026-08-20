Mercadona prevé comercializar más de 1.200 toneladas de bonito del Norte este año

Archivo - Los marineros del barco y los trabajadores de la lonja descargan las piezas del túnido durante una descarga de bonito del Norte - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Mercadona prevé comercializar este año más de 1.200 toneladas de bonito del Norte en todos sus supermercados, a excepción de los del sur de España, Islas Canarias y Portugal, debido a un menor hábito de consumo de este producto.

En cambio, destaca la venta en tiendas de la compañía de Cantabria, donde hay un mayor consumo, seguidas por las de País Vasco, Navarra, Burgos y La Rioja.

Ese volumen de compra de bonito del norte de origen nacional responde a la apuesta de Mercadona por los productos de proximidad, según subraya la empresa en un comunicado, en el que ha reafirma su apuesta por el consumo de bonito de origen nacional.

Asimismo, destaca su "firme" compromiso con el sector primario y la prioridad de garantizar relaciones "estables y de calidad" con sus proveedores. Y añade que este pescado azul es "muy demandado" por los clientes

Así, como en años anteriores, durante la campaña del bonito y cuando el producto cuenta con "la calidad que demandan los clientes", se ofrece en los supermercados de Mercadona bonito fresco capturado principalmente por barcos de Cantabria.

En esta comunidad autónoma, la empresa ha generado, junto a los proveedores e interproveedores con los que colabora, un "ecosistema emprendedor" que es "motor de crecimiento" y que genera valor en las zonas en las que desarrolla su actividad.

En la región, en concreto, el apoyo al tejido productivo se ha visto reflejado en el último año en compras a sus proveedores locales por valor de 500 millones de euros.

En total, Mercadona colabora con más de 130 proveedores de producto, no comerciales y de servicio de Cantabria.