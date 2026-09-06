Miguel Carlos Montesinos gana el XV Concurso de Pintura Rápida 'Villa de Potes y Liébana'

El artista Miguel Carlos Montesinos recibe un cheque de 2.000 euros por ganar el XV Concurso de Pintura Rápida 'Villa de Potes y Liébana'. - AYUNTAMIENTO DE POTES

POTES 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El artista Miguel Carlos Montesinos ha obtenido el primer premio del XV Concurso de Pintura Rápida 'Villa de Potes y Liébana', que este año contado con la participación de 37 pintores.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Potes ha subrayado que entre los participantes ha habido "artistas de gran nivel, llegados desde distintos puntos de la Península", que han convertido al municipio y diferentes enclaves de Liébana "en un gran espacio artístico al aire libre".

Bajo el lema 'Liébana, escenario del Camino Lebaniego', los pintores han plasmado en sus lienzos paisajes, rincones, elementos patrimoniales y escenas cotidianas de la comarca.

A última hora de la tarde, el jurado ha dado a conocer el fallo, que ha otorgado el primer premio, dotado con 2.000 euros y la Medalla de la Asociación Española de Pintores y Escultores (AEPE), a Miguel Carlos Montesinos.

Por otra parte, Julio Gómez Mena ha obtenido el segundo premio, de 1.400 euros y diploma de la AEPE; mientras que Adrián Marmolejo ha completado el podio y se ha llevado 1.000 euros.

El Ayuntamiento de Potes ha agradecido la participación de todos los pintores, así como el patrocinio especial de la Fundación Camino Lebaniego y la Asociación de la Santa Cruz, además de la colaboración de los ayuntamientos, entidades y establecimientos que figuran en el cartel oficial del certamen.