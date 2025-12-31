Miles de cántabros se adelantan a recibir el 2026 con las 'uvas australianas' de Astillero

Miles de personas en las 'uavas australianas' de Astillero - AYUNTAMIENTO

ASTILLERO 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Miles de cántabros se han adelantado este jueves, 31 de diciembre, para dar la bienvenida al 2026 diez horas antes de lo previsto: a las 14.00 horas con las 'uvas australianas' de Astillero, que ha repartido media tonelada -más de 6.000 raciones-.

La ya tradicional cita en este municipio ha transformado la Plaza del Mercado, que ha congregado a vecinos y visitantes, que han recibido simbólicamente con antelación el Año Nuevo.

Desde mediodía, el centro de la localidad ha registrado una intensa afluencia de público, con familias, cuadrillas de amigos y personas procedentes de otros puntos de la región que se han acercado a Astillero para despedir el 2025 de una forma diferente.

La programación ha incluido desde primera hora las actuaciones de las academias y escuelas de danza y el Consistorio ha repartido media tonelada de uvas -más de 6.000 raciones-, junto a bolsas de cotillón.

Y a las 14.00 horas, Astillero se ha conectado simbólicamente con Australia para dar paso al cambio de año, momento que ha congregado a una multitud en la plaza y que se ha consolidado como una de las imágenes más representativas de la Navidad en el municipio.

El alcalde, Javier Fernández Soberón, ha destacado que este evento "refleja la manera de entender la participación en Astillero: abierta, cercana y pensada para disfrutar en comunidad".

"Ver la Plaza del Mercado llena, con vecinos y también con personas que nos visitan desde otros municipios para vivirlo, es la mejor muestra de que esta propuesta conecta con la gente y sigue creciendo año tras año", ha añadido.

La música y el ambiente festivo se prolongaron durante parte de la jornada, con la que Astillero se adelanta para despedir el año viejo y recibir al nuevo.