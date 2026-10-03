Miles de personas se manifiestan en Santander por la vivienda y llaman a la huelga general

SANTANDER 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas, más de 2.000 según la Delegación del Gobierno y 5.000 a criterio de la organización, se han manifestado este sábado, 3 de octubre, en Santander por la vivienda y han pedido la convocatoria de una huelga general tras el 'no' del Congreso a los decretos del Gobierno en esta materia.

La manifestación, convocada por el Sindicato de Vivienda de Cantabria, y secundada por IU, UGT o el movimiento ciudadano de la Plaza Porticada, entre otros, ha comenzado con una concentración a las 12.00 horas en la Delegación del Gobierno en Cantabria y, después, ha subido hasta la Consejería de Vivienda en la Calle Alta.

Tras llegar a ella, los manifestantes han bajado por la Cuesta del Hospital para enfilar la Plaza Porticada, donde se ha leído un manifiesto y ha concluido, sobre las 14.00 horas, sin altercados.

Durante la marcha, la gente ha entonado diversos cánticos contra rentistas, inversores, el Gobierno de España o el consejero de Vivienda, Roberto Media.

"Los inversores, sois invasores"; "hace falta ya una huelga de alquileres, hace falta ya una huelga general"; "Gobierno progresista, cómplice rentista"; "Media dimisión", o "la solución es la expropiación", han sido alguno de los cánticos durante la manifestación.

A ella, ha acudido todo tipo de personas, desde señores mayores, hasta bebés con sus madres, aunque predominaba la gente joven que era quien llevaba estos cánticos, las pancartas y los diferentes carteles.

HUELGA GENERAL

Andrea Liba, miembro del Sindicato de Vivienda de Cantabria, ha asegurado que esta manifestación ha formado parte de las diferentes movilizaciones que se han hecho en toda España desde el pasado viernes.

Así, ha destacado que en estos momento "parece que se está moviendo la idea de ir hacia una huelga general", y que ahora, aunque el sindicato lo apoya, es turno de la Asamblea Popular secundarla o no, aunque, a su juicio, para llegar a ella, es necesario "organizarse y seguir en la acampada".

"Nos parece una herramienta súper potente, aunque tenemos claro que tiene que ser a través de una organización muy profunda y creemos que aquí en la acampada hay mucho potencial para que ocurra. Nosotros pondremos a disposición nuestras herramientas sindicales y nuestra trayectoria militante, por lo que podamos aportar, pero tendremos que organizarnos", ha apostillado.

Y es que, para Liba, la huelga general "está siendo un clamor popular", por lo que llaman a llevarla a cabo.

LA ACAMPADA EN LA PORTICADA SEGUIRÁ

Por su parte, el portavoz del movimiento ciudadano de la Plaza Porticada, Hugo Cicero, ha afirmado que la acampada en la Plaza Porticada no se disolverá por el momento, ya que "está siendo un exito".

Y es que, ha destacado que el primer día, el lunes, apenas había tres tiendas y, en estos momentos, ya hay más de 40.

"Cada día se nos suman más tiendas de campaña, más acampados. Hay gente que luego por el día se tiene que ir a trabajar, hacemos turnos y a lo largo de todo el día estamos haciendo actividades", ha señalado.

Por otra parte, ha lamentado que en esta pasada madrugada ha tenido un accidente con dos jóvenes que han quemado una de las pancartas de cartón con un mechero, aunque, tras hablar con ellos en el momento, se han disculpado.

EL PSOE E IU SE SUMAN A LA MANIFESTACIÓN

El secretario general del PSOE en Cantabria, Pedro Casares, y el coordinador de Izquierda Unida y candidato de IU-Podemos a la Presidencia de Cantabria, Israel Ruiz Salmón, se han unido a la manifestación por la vivienda.

Casares ha explicado que su participación en la marcha ha sido para mostrar su rechazo a la negativa del Congreso a los decretos de vivienda y reivindicar el derecho a acceder a una vivienda digna.

El dirigente socialista ha explicado que la movilización responde al "clamor ciudadano" de quienes tienen dificultades para pagar el alquiler o mantener su vivienda, especialmente jóvenes y familias, ante el incremento de los precios.

Así, Casares ha señalado que la concentración pretende trasladar el respaldo a las personas que afrontan dificultades para acceder a una vivienda y reclamar a las administraciones que adopten medidas para garantizar este derecho.

En este sentido, ha asegurado que el PSOE y el Gobierno de España seguirán trabajando en este ramo pese al rechazo parlamentario del decreto y ha trasladado a los participantes en la movilización que "no están solos".

En cuanto a la votación en el Congreso, el líder del PSOE cántabro ha criticado que PP, Vox y Junts unieran sus votos para rechazar el decreto de vivienda, y ha acusado a los 'populares' de votar "contra los derechos de la ciudadanía" y de decir "no" a las personas que tienen dificultades para afrontar el alquiler.

Asimismo, ha reclamado al PP, "como partido que se define de Estado", que recupere "la responsabilidad, la solidaridad, la decencia y la humanidad".

Por su parte, Ruiz Salmón ha defendido que la movilización por el derecho a la vivienda "debe continuar" tras el rechazo en el Congreso del decreto del Gobierno y ha considerado que "no puede ser un día más" después de que, a su juicio, las derechas dijeran "no a proteger a los inquilinos, a evitar desahucios y a garantizar estabilidad a millones de familias".

En esta misma línea, ha reivindicado la necesidad de que las personas puedan disponer de una vivienda estable sin tener que afrontar "cada pocos años la incertidumbre sobre si podrán continuar en sus hogares", al tiempo que ha destacado que la movilización debe servir para reclamar medidas que permitan reducir los precios de los alquileres y proteger a quienes viven en régimen de arrendamiento.

Por otro lado, Ruiz Salmón ha criticado que las comunidades autónomas gobernadas por el PP "no estén aplicando las herramientas disponibles para contener los alquileres".

En el caso de Cantabria, ha apuntado directamente al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) y al consejero de Vivienda, Roberto Media, ya que considera que tienen competencias para impulsar medidas en este ámbito.

Además, ha reclamado que se declaren y desarrollen las zonas tensionadas cuando corresponda, y ha recordado que actualmente se tramita una nueva ley de vivienda en el Parlamento cántabro, por lo que ha instado al Ejecutivo autonómico a incorporar "medidas ambiciosas" para responder a las necesidades de las personas que viven de alquiler o se encuentran en riesgo de desahucio.