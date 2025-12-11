Un millar de médicos cántabros se suman a las protestas por el Estatuto Marco: "Este Ministerio es nuestro cementerio"

Médicos durante la manifestación en Santander contra el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un millar de médicos han marchado este jueves por las principales calles de Santander, desde el Hospital Valdecilla hasta la Delegación del Gobierno en Cantabria, en el marco de las protestas convocadas en esta jornada en todo el territorio nacional contra la reforma del Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad.

En el tercero de los cuatro días de huelga convocados por este motivo, en la capital cántabra los manifestantes han realizado su recorrido entre el ruido de silbatos y bocinas -que se ha ido agudizando a medida que se adentraban en el centro de la ciudad-, y encabezados por una gran pancarta del Sindicato Médico con el lema 'Estatuto Medico propio ¡ya!. ¡No a la esclavitud!', ya que el colectivo reivindica un Estatuto Marco propio para los médicos al considerar que el capítulo específico que les ofrece Sanidad no es suficiente.

Tampoco están de acuerdo con la clasificación de los grupos profesionales -porque "graduados de 240 créditos con formación especializada podrían tener el mismo nivel que un médico con 360 créditos"-, ni con las guardias, que denuncian que no se califican como actividad extraordinaria ni se garantiza su retribución por encima de la hora ordinaria.

Asuntos que han dejado patentes en esta jornada, tanto en el manifiesto que han leído al final -a su llegada a Delegación del Gobierno en Cantabria- como en los diferentes cánticos que han coreado en su recorrido: "hora trabajada, hora cotizada", "no es vocación, es explotación" y "explotación mata vocación" han sido de los más repetidos, junto a otros como "estamos agotados de ser ninguneados", "España despierta, la sanidad está muerta" o "la lista no avanza, se agota la esperanza".

Otros se han dirigido específicamente a la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que han gritado "Mónica, escucha, esta también era tu lucha", "Mónica, dimite, la historia se repite", o "este Ministerio es nuestro cementerio".

La reivindicación ha estado protagonizada especialmente por las quejas respecto a las guardias y a la carga laboral, con lemas como "es por ti, tu médico no puede atenderte sin dormir", "médicos agotados, pacientes perjudicados" o "jornada decente para curar a la gente".

Además, mientras se celebraba la marcha uno de los médicos de servicios mínimos del Centro de Salud Isabel II ha sufrido una agresión verbal y amenazas con "quemarle el coche" por no leer una analítica -algo que, según han explicado desde el Sindicato Médico, normalmente debe hacer el facultativo que la ha solicitado-. Por ello, los manifestantes le han mostrado su apoyo al grito de "basta ya de agresiones".

Lo han hecho una vez han llegado a su destino final, la sede de la Delegación en la calle Calvo Sotelo, que han alcanzado sobre las 12.15 del mediodía, una hora después de arrancar el recorrido en Valdecilla Norte.

Al finalizar su itinerario, el secretario general del Sindicato Médico de Cantabria, Óscar Pascual, ha puesto voz al manifiesto de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) -convocante de la movilización- que también se ha leído en el resto de comunidades autónomas.

En él, el colectivo advierte que "no va a tolerar más maltrato institucional" y que los médicos necesitan condiciones laborales "dignas" después del "progresivo deterioro de las mismas". Además, lamenta que la convocatoria de la huelga es lo que ha provocado un "mínimo acercamiento por parte de Sanidad", aunque solo ha hecho "ligeros cambios que no solucionan en absoluto" sus reivindicaciones de base.

Los facultativos critican la clasificación profesional que mantiene el Ministerio o que éste "sigue negándose" a que los médicos tengan una norma y un ámbito de negociación propios, además del régimen de incompatibilidades "discriminatorio" y "retribuciones diferentes por el mismo trabajo".

"Por si esto fuera poco, Sanidad no ha querido acceder a nuestra propuesta de calificar la jornada de guardia como actividad extraordinaria ni garantizar su retribución por encima de la hora ordinaria ni a que este tiempo compute como tiempo trabajado para jubilación", han sentenciado.