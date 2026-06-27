Un millar de personas reclaman en Santander junto Alega y CNSV "un Argullu combativo y propio"

Manifestación del Orgullo en Santander en 2026 - EUROPA PRESS

SANTANDER 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un millar de personas han salido este sábado a las calles en Santander para reivindicar "un Argullu interseccional, combativo, incómodo" y "ante todo, un Argullu propio".

Lo han reclamado centenares de participantes en la manifestación convocada por Alega y Cantabria No Se Vende con motivo de la celebración del Orgullo LGTBI+ 2026, cita que este año también ha incluido música y un 'drag show'.

Pero el momento central de la jornada ha sido la marcha, que ha partido pasadas las seis de la tarde desde la Alameda de Oviedo y ha recorrido el centro de la ciudad bajo el lema 'Frente al odio y sus violencias: Argullu, techo y resistencia', hasta terminar en la Plaza Alfonso XIII en torno a las siete y media.

A lo largo de las calles más céntricas de la capital cántabra han exhibido los colores del arco iris en banderas, abanicos o pintados en la cara, y también pancartas y carteles en los que se podían leer mensajes como 'nuestra prioridad es la diversidad', 'sin género, sin cadena, sin vergüenza' o 'yo también soy España'.

Asimismo, han lanzado distintas consignas a través de un altavoz que han sido coreadas por los asistentes, entre ellas "el argullu no se vende el argullu se defiende", "nuestros derechos no se negocian" o "sin papeles no hay orgullo".

También dirigidas al público y transeúntes, como "luego diréis, que somos cinco o seis", para aludir a la gran afluencia de gente concitada -cerca de mil personas, según los organizadores y la Policía Local-, "no nos mires únete" o "si te molesta gritamos con más fuerza".

"Si tocan a 'une', respondemos 'todes'" o "ni muertes ni suicidios, son asesinatos" son otras frases que han coreado los manifestantes, que una vez rebasado la mitad del recorrido han hecho una 'sentada' sobre la calzada por todas las personas "asesinadas".

"INTENTAN COMPRARNOS, PERO NO PUEDEN".

Al término de la manifestación, representantes de los convocantes han leído un manifiesto en el que han denunciado que, al colectivo , y según han dicho, "intentan comprarnos y no pueden, porque no somos ni seremos una disidencia domesticada".

Lo ha expresado así miembros de la Asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans, Intersexuales y más de Cantabria y del colectivo CNSV, que han urgido la constitución de un Consejo LGTBIAQ+ que coordine, evalúe y garantice políticas públicas para el colectivo.

En este sentido, han considerado que "resulta intolerable que el 43 por ciento de las personas trans sufran discriminación sanitaria y que más del 60% del alumnado soporte acoso o invisibilización".

También han denunciado que "en España más de la mitad" de las personas del colectivo ha sufrido un ataque de odio en el último año" y ha alertado de que estos delitos "se han multiplicado" en 2025 en Cantabria, hasta situarse como la cuarta comunidad autónoma con más registros.

Las plataformas convocantes de la manifestación en Santander han reclamado también la creación de una unidad especializada en las realidades trans en el Hospital Valdecilla, porque, como han argumentado, "nuestras compañeras no pueden esperar meses a la aprobación de una psicosexóloga para empezar su transición".

Alega y CNSV han denunciado "la violencia ejercida contra el colectivo desde las instituciones", y han señalando especialmente "intervenciones quirúrgicas ilegales realizadas a menores intersex, pero disfrazadas como necesarias bajo recomendación médica", así como la persistencia de terapias de conversión, cuya prohibición ha sido aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados.

GENOCIDIO, INMIGRACIÓN, VIVIENDA.

Además, ambas organizaciones han aprovechado para mostrar su solidaridad con "todos los pueblos que están siendo atacados por el expansionismo imperialista, en especial el acometido por Estados Unidos e Israel", y han subrayado al respecto que no se olvidan de Palestina, donde "el genocidio continúa, aunque cada vez hablemos menos de ello".

En clave regional, han lamentado actuaciones contra la apertura de los centros de menores extranjeros no acompañados en Cartes y Castro Urdiales, mientras han celebrado la aprobación del Real Decreto por el que "miles" de personas migrantes en España podrán acceder a una regularización extraordinaria.

Por otro lado, la asociación que representa a personas LGTBI+ y el colectivo Cantabria No Se Vende han alertado de que "el extractivismo, la turistificación y la especulación se han convertido en la agenda política del momento" con la intención clara -han alertado- de "expulsarnos de nuestros territorios, imposibilitar una vida digna en ellos, desarticular toda unión, toda lucha".

Asimismo, han denunciado "una crisis de vivienda que poco tiene de casual", sino que a su juicio "responde, una vez más, a los intereses de rentistas y fondos buitre".

Punto en el que han lamentado la "inacción" por parte de las instituciones, y que en su opinión constituyen también "una declaración de intenciones".

"Este año estamos viviendo más cerca que nunca el intento de desmantelamiento de los espacios sociales con los que contamos en Santander", han lamentado.

"Tenemos claro que la única respuesta es la organización colectiva" y que "trabajar juntes sirve", han coincidido Alega y CNSV, para reclamar "una Cantabria con servicios públicos de calidad, con una ley de vivienda que se oponga a un mercado inmobiliario que nos expulsa, con leyes que protejan el suelo y el territorio de la especulación y el extractivismo".

OTRAS ACTIVIDADES.

Bajo el lema 'Diferentes realidades, el mismo mar', el Orgullo ha reunido durante toda la jornada actividades que han tenido como eje principal la defensa de los derechos LGTBI+ y la reivindicación de una sociedad "más igualitaria y libre de discriminación".

La jornada concluye con el 'Argullosas Drag Show' y las sesiones musicales de Charlie Miau y Borre, así como la entrega del Premio Aleguita 2026, que este año reconoce la labor de La Libre por haberse consolidado como un espacio de encuentro para colectivos sociales y culturales.