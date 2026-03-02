Mina K protagoniza este martes el ciclo 'Encuentros con artistas' en el MAS - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mina K protagonizará este martes 3 de marzo el ciclo 'Encuentros con artistas' en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS). Será a partir de las 18.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo, en el marco de la programación de actividades didácticas impulsadas por el Ayuntamiento para acercar el MAS y el arte a los ciudadanos.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha detallado que la actividad consistirá en una visita guiada a la colección a cargo de la artista visual Marina Alonso Begines (Santander, 1992), conocida como Mina K, formada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y en Ilustración y Diseño por la Escuela de Arte Roberto Orallo, quien ofrecerá al público un recorrido desde su propia mirada.

Durante el encuentro, la artista compartirá las claves de su proceso creativo y las referencias que atraviesan su investigación, para posteriormente guiar al público por una selección de obras de la colección del MAS y abrir un espacio de intercambio y conversación.

Su práctica se desarrolla en el ámbito de las artes visuales desde 2015 y combina la creación con la dirección artística, el diseño gráfico y editorial, la producción audiovisual y el comisariado de proyectos culturales.

El trabajo de Mina K se articula en torno a la memoria, el fragmento y la reconstrucción simbólica de la experiencia, explorando las tensiones entre lo íntimo y lo político mediante el uso de archivos fotográficos, textos manuscritos y el reciclaje de su propia producción.

Méndez ha destacado que esta iniciativa forma parte del compromiso municipal por impulsar propuestas culturales cercanas y participativas que sitúan a los creadores en el centro y favorecen una relación más directa entre el museo y la ciudadanía.

"El MAS es también un espacio de encuentro, reflexión y conversación. A través de iniciativas como 'Encuentros con artistas' generamos nuevas formas de aproximarse a la colección y facilitamos que el público conecte con los procesos creativos contemporáneos desde una perspectiva más personal y viva", ha añadido.

El programa, coordinado por Laura Cobo, propone una aproximación a la colección del MAS desde la mirada de artistas contemporáneos que comparten lecturas personales, procesos creativos y reflexiones en torno a una selección de obras. Cada sesión combina la presentación del artista invitado, un recorrido comentado y un espacio final de diálogo abierto.