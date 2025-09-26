El Ministerio abordará en 2026 la autovía ferroviaria del Puerto de Santander a la Meseta y las inversiones

Archivo - Foto de archivo de una autovía ferroviaria - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

SANTANDER 26 Sep.

El Ministerio de Transportes abordará en 2026 la autovía ferroviaria del Puerto de Santander a la Meseta y las inversiones aparejadas que sean necesarias realizar.

Así lo ha anunciado este viernes el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), que ha informado que en la actualidad el Ministerio, a través de Adif, se encuentra realizando el estudio de gálibos para toda la red ferroviaria.

Casares ha trasladado el compromiso del Gobierno central a abordar el próximo año el tramo Valladolid-Palencia-Santander, demandado "históricamente" por la Autoridad Portuaria de Santander (APS) y, con toda la información y el estudio, "realizar las inversiones que sean necesarias".

Además, el delegado ha avanzado que la APS dispondrá en diciembre las conclusiones del estudio de demanda que se encuentra realizando para la autopista ferroviaria Madrid-Valladolid-Palencia-Santander y para el establecimiento de corredores marítimos verdes con el norte de Europa, lo que permitirá al Ministerio "continuar con el estudio".

Casares ha hecho este anuncio en la inauguración de la prolongación de vías para grúas portacontenedores en el muelle de Raos 3.