El Ministerio adjudica el nuevo estudio del tren Santander-Bilbao para que el proyecto sea "viable"

1081947.1.260.149.20260427131450 Pedro Casares atiende a los periodistas - EUROPA PRESS

SANTANDER 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes ha adjudicado el nuevo estudio informativo del tren rápido entre Santander y Bilbao con el objetivo de "hacer viable" el proyecto, después de que el anterior documento diera "parámetros que prácticamente hacían inviable" esta actuación.

Por eso, debido al "elevado" coste y a la "complejidad" del trazado, que tuvo una "alta contestación" por parte de la mayoría de ayuntamientos afectados por el itinerario, el departamento que dirige Óscar Puente descartó ese primer estudio y en diciembre sacó a licitación uno nuevo, cuya adjudicación se ha encargado ahora. La idea es que esté en año y medio, es decir, en otoño de 2027.

El tren Santander-Bilbao es un proyecto "fundamental" e "imprescindible" para el Ejecutivo de España y para la mejora del transporte público y ferroviario en Cantabria, ha subrayado este lunes el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, Pedro Casares, que espera que el sea "viable" en los "distintos tramos" para que "lo podamos acometer", ha dicho.

A su juicio, este nuevo estudio de viabilidad viene a "materializar el compromiso" del Estado para, como ha insistido, hacer "viable" la conexión entre las capitales cántabra y vizcaína -comunicadas en la actualidad por un tren que tarda más de tres horas- y confía igualmente en que haga "viable" el trazado y "compatible con las necesidades del entorno".

Es decir, en palabras de Casares, que el documento esté "comprometido" con las necesidades municipales y tenga "un menor impacto" sobre el territorio que atravesará el tren.

Para el máximo representante del Estado en Cantabria, el nuevo estudio refleja el "compromiso" de Transportes y del Gobierno central para que "pueda ser viable" el tren Santander-Bilbao "por fin, algo de lo que todos los gobiernos antes habían hablado pero ninguno había materializado, ni siquiera en un estudio ni en un proyecto".

Casarse ha respondido así a preguntas de los medios en el helipuerto de Jaedo con motivo de la visita que ha realizado a la Brigada de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF).

ESTUDIO

El Ministerio licitó en diciembre por 786.500 euros (IVA incluido) el contrato de servicios para redactar el estudio de viabilidad para mejorar la conexión ferroviaria entre Bilbao y Santander.

El contrato tiene por objeto el estudio de nuevas soluciones y trazado para la conexión por ferrocarril de alta velocidad entre ambas ciudades teniendo en cuenta los cambios en los condicionantes de partida indicados en el Estudio Informativo con el objetivo de "poder obtener una rentabilidad socioeconómica que haga viable la actuación".

El fin es definir un corredor entre ambas ciudades que permita conectarlas entre sí y con los municipios que se puedan ver beneficiados por el nuevo trazado, buscando optimizar la ubicación de estaciones para maximizar la población atendida.

Los trabajos se estructuran en dos fases. En la primera se desarrollará un estudio de movilidad para caracterizar los flujos de viajeros con origen o destino en Santander y Bilbao, así como en Urdiales y Laredo, y sus entornos de influencia.

Y en la segunda se procederá a caracterizar el nuevo trazado entre ambas capitales. Se analizarán y compararán las alternativas propuestas, y deberá realizarse para ello un estudio de rentabilidad socioeconómica, teniendo en cuenta la demanda y los tiempos de viaje previstos, a fin de determinar la conveniencia de continuar con el desarrollo de la actuación.