El Ministerio defiende la gastronomía y la promoción de productos para proyectar España en el exterior

Luis Planas, ministro de Agricultura - JUANMA SERRANO ARCE - EUROPA PRESS

SANTANDER 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido la gastronomía española como un elemento "absolutamente fundamental" para proyectar la imagen del país en el exterior, a lo que también contribuye la promoción internacional de los productos, ha añadido.

En este sentido, ha avanzado que cuando concluya la campaña 'España, el país más rico del mundo', que se encuentra en la actualidad en su última fase, se lanzará en otoño una nueva iniciativa promocional de los productos agroalimentarios bajo el lema 'España sabe', y que será continuación y ampliación de esta y las anteriores realizadas hasta la fecha.

Lo ha indicado así Planas este miércoles en Santander, donde ha clausurado el encuentro 'La gastronomía: un activo estratégico del país', que se ha desarrollado desde el lunes en esta sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), y que ha contado con la participación, entre otros, de reconocidos y prestigiosos chefs, como Joan Roca, del restaurante El Celler de Can Roca.

En la clausura del curso y en declaraciones previas a los periodistas, Planas se ha referido a la gastronomía como un "activo estratégico". Según ha destacado, España es una "potencia agroalimentaria" y ha resaltado al respecto que el 9 por ciento del PIB (Producto Interior Bruto) del país procede del sector agroalimentario, a lo que ha sumado que es el primer sector exportador manufacturero español.