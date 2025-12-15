El Ministerio formula informe de impacto ambiental a la adecuación del proyecto del colector general de la ría de Rada

Proyecto de adecuación de las obras del colector general de la ría de Rada, del saneamiento de las Marismas de Santoña - MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SANTANDER, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha formulado informe de impacto ambiental a la adecuación del proyecto de obras del colector general de la ría de Rada, dentro del saneamiento de las Marismas de Santoña, y se desarrolla en los municipios de Bárcena de Cicero, Colindres y Voto.

Según el Ministerio, "no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan las medidas y prescripciones establecidas en el documento ambiental" y en la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado.

Sí recuerda que ello no exime de la obligación de obtener todas las autorizaciones ambientales o sectoriales exigibles, ni del cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

En noviembre de 2024, se requirió al promotor de la actuación la subsanación del documento ambiental por las carencias de información sobre las líneas eléctricas del proyecto, que menos de un mes después remitió.

Entre las modificaciones planteadas, figura la modificación de colectores como consecuencia de la revisión y adaptación topográfica, el rediseño de las infraestructuras de bombeos-aliviaderos y el estudio de un nuevo trazado para el colector general de Cicero debido a la construcción por parte del Gobierno de Cantabria de la Autovía del Agua.

Así, el proyecto contempla la ejecución de una serie de colectores y de cinco estaciones de bombeo; el ramal de conexión de la red de Bádames con el colector secundario de Voto y otro de la red de San Mamés con la estación de bombeo homónima proyectada.

También figura un tanque de tormentas-aliviadero en Carasa; otro en Coz Primostro, donde también se plantea un colector de alivia.

Además, se incluyen acometidas eléctricas, subterráneas, a las estaciones de bombeo-aliviadero y de bombeo.

Las acometidas eléctricas a las estaciones de bombeo-aliviadero de Voto y de Treto y a la estación de bombeo de Carasa se proyectan en baja tensión, mientras que a la estación de bombeo de San Mamés y a la de Cicero se proyectan parte en alta tensión, a 12 kV, y parte en baja tensión.

El documento ambiental indica que los usos del suelo donde se va a desarrollar el proyecto se encuentran en la actualidad dedicados, en su inmensa mayoría, a prados de siega y diente, repoblación forestal, zonas urbanas y algunos enclaves de transición con medio estuarial.

Prácticamente todo el proyecto se encuentra dentro del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.