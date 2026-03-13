Minuto de silencio en Cantabria por el asesinato machista en Miranda de Ebro

Minuto silencio Delegación Gobierno en Cantabria por víctima violencia de género en Burgos - DELEGACIÓN

SANTANDER 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno de España en Cantabria ha guardado este mediodía un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género confirmada por el Ministerio de Igualdad, una mujer de 58 años presuntamente asesinada por su pareja, de 59, en la provincia de Burgos.

Murió el martes por la noche en una vivienda de la localidad tras un incendio provocado supuestamente por el sospechoso -que según han publicado algunos medios sería cántabro- y en el que también fallecieron otras dos mujeres, de 78 y 23 años.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha encabezado este acto a las puertas de la sede de Calvo Sotelo en Santander, en el que han participado el secretario general de la Delegación, Santiago García, la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer, Diana Mirones, y personal de la institución.

También han tomado parte en este acto de repulsa por esta muerte por la violencia de género efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil encabezados por responsables de ambos cuerpos, informa la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Tras la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 11 en 2026 y a 1.354 desde 2003, cuando se comenzaron a recopilar estos datos.

Casares ha expresado su más "absoluta condena" y su "total rechazo" ante este nuevo asesinato machista confirmado por el Ministerio y ha trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima.

Además, ha vuelto a pedir todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para "llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia".

RECURSOS

El teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas y los 365 días del año.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Y en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.