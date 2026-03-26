MITECO y Delegación dicen que la paralización del proyecto eólico de El Escudo busca dar "garantías" al proceso

Archivo - Obras del polígono eólico del Escudo.-ARCHIVO - COLECTIVOS VECINALES EN DEFENSA DEL TERRITORIO

SANTANDER, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y la Delegación del Gobierno en Cantabria sostienen que con la paralización de las obras del proyecto eólico del Escudo por los recursos de alzada presentados por asociaciones ecologistas se busca dar "garantía" al procedimiento, tanto a la promotora (Biocantaber) como a las organizaciones recurrentes.

"Todos esos procesos tienen muchas garantías", han justificado desde el MITECO en declaraciones a Europa Press, confirmando que hasta que no se resuelvan esos recursos las obras del parque eólico no podrán continuar.

Ni el ministerio que dirige Sara Aagesen ni el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, se han aventurado a dar plazos concretos para la resolución de esos recursos.

Cuestionado Casares este jueves por la prensa acerca de si existe un riesgo de que el proyecto no vaya adelante, ha indicado que "eso no lo sabemos y depende en cualquier caso de esos recursos" --de en qué sentido se resuelvan--. Sin embargo, ha apuntado que el proyecto ha obtenido las autorizaciones iniciales por parte de todas las administraciones.

MEDIDAS DEL DECRETO POR LA GUERRA DE IRÁN CON IMPACTO EN EL PROYECTO

Tanto el MITECO como Casares han explicado que algunas iniciativas incluidas en el real decreto de medidas aprobado el viernes pasado para hacer frente al impacto económico del conflicto bélico en Oriente Próximo tienen impacto en el proyecto.

Concretamente, se trata de la suspensión del "contador de los plazos" para la consecución de distintos hitos temporales en proyectos recurridos, como el del El Escudo, hasta que éstos se resuelvan.

Además se amplía el plazo para que proyectos verdes cumplan la obligación de estar en marcha.

PROYECTO DE EL ESCUDO

Este parque eólico, promovido por Biocantaber -empresa participada por Iberdrola Renovables, Ocyener y Banco Santander- con un presupuesto de 120 millones de euros, comenzó a construirse a mediados de junio de 2024 con la generación de 200 puestos de trabajo y la previsión de entrar en funcionamiento en el segundo semestre de este año.

En 2023 la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROU) autorizó la instalación del parque eólico y desde entonces se han producido movilizaciones sociales en contra, mientras que diferentes agrupaciones como Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio o la Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria han presentando acciones legales para su paralización.

Tras la paralización el martes 24 de los trabajos, a requerimiento del MITECO por la existencia de estos recursos de ecologistas que deben ser resueltos, Iberdrola ha asegurado a Europa Press que el parque eólico del Escudo cuenta con "todos" los permisos y trámites administrativos pertinentes y requeridos para la instalación y construcción de este tipo de infraestructuras, incluida la declaración de impacto ambiental (DIA).

Fuentes de la compañía explicaron que la paralización de las obras no tienen nada que ver con la ausencia de permisos o trámites administrativos, pues como insisten están "todos hechos y aprobados".

El proyecto contempla una potencia de 105 WV a través a 25 aerogeneradores, que se ubican fuera de la zona de exclusión eólica de Cantabria, en los municipios de Campoo de Yuso, Luena, San Miguel de Aguayo y Molledo.

Según la estimación de los promotores, generará energía renovable equivalente al consumo anual de 95.300 hogares y evitará la emisión de 45.000 toneladas de CO2 al año.