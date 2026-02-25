El MITECO resuelve desfavorablemente la declaración de impacto ambiental del proyecto eólico Benavieja

Archivo - Movilización del Colectivo Vecinal contra el Parque Eólico Benavieja. Archivo - COLECTIVO VECINAL CONTRA EL PE BENAVIEJA - Archivo

SANTANDER 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha resuelto desvaforablemente, el 24 de febrero, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto eólico Benavieja, promovido por Araste SPV 2021 S.L.U., sobre el que el Gobierno de Cantabria ya había emitido informes desfavorables el pasado agosto.

La resolución, consultada por Europa Press, afecta a una instalación eólica que pretendía instalar una potencia de 86,8 megavatios entre los municipios de Santa María de Cayón, Penagos, Liérganes, Villaescusa y El Astillero.

La plataforma ciudadana Son Gigantes, que en julio reunió más de 7.100 alegaciones contra el polígono eólico, ha celebrado esta resolución "que avala meses de trabajo técnico y vecinal" y la ha recibido "con serenidad y responsabilidad", ha señalado en una nota de prensa.

Para la organización, esta resolución confirma que la transición energética "no puede hacerse contra el territorio ni ignorando su capacidad de carga ambiental y social. No todo vale en nombre de la descarbonización. La planificación debe ser rigurosa, proporcionada y respetuosa con los valores naturales y culturales".

Se trata del primer polígono eólico frente al que Son Gigantes articuló una respuesta técnica, jurídica y social coordinada y desde su equipo técnico subrayan que esta DIA desfavorable "no es un gesto político, sino una resolución técnica basada en la evaluación de impactos acumulativos, afecciones al territorio, al paisaje, a la biodiversidad y a los sistemas de vida locales".

"Han sido meses de estudio de documentación, análisis cartográfico, revisión de proyectos, coordinación con especialistas y redacción de alegaciones. También, de trabajo vecinal silencioso: mesas informativas, reuniones, explicaciones y escucha; en definitiva, tiempo y esfuerzo compartido", ha explicado la plataforma.

OTROS PROYECTOS

En concreto, agosto de 2025 la prataforma registró 7.100 alegaciones contra el PE Benavieja. En octubre, más de 5.100 frente al de Briesa. En noviembre, 13.951 contra Las Américas 3 y 16. Y en febrero de 2026, más de 11.240 personas presentaron alegaciones contra Astillero I y II. En conjunto, desde su creación, Son Gigantes ha registrado 37.391 alegaciones frente a distintos proyectos eólicos en tramitación en Cantabria.

"Esta cifra no es solo volumen; es trabajo técnico voluntario, revisión rigurosa de estudios de impacto ambiental, análisis de afecciones acumulativas, coordinación jurídica y acompañamiento vecinal y colectivo. Es también una respuesta sostenida ante una planificación fragmentada que concentra desarrollos sobre los mismos corredores ecológicos, núcleos habitados y paisajes culturales", ha defendido Son Gigantes.

Quedan pendientes resoluciones como las relativas a los proyectos Astillero I y Astillero II y a otros en tramitación que comparten ámbito territorial y estructuras comunes de evacuación eléctrica.

El colectivo ha mostrado confianza en que el crierio técnico aplicado por el MITECO en Benavieja "se mantenga en los procedimientos en tramitación y futuras propuestas que afecten de forma significativa al paisaje, la biodiversidad y los modos de vida de nuestra comunidad".

"Cantabria no es un vacío cartográfico disponible para la acumulación industrial sin planificación integral. Es un territorio complejo, habitado y con valores ambientales, culturales y económicos que deben evaluarse de forma acumulativa y estratégica", ha sostenido Son Gigantes en un comunicado que ha concluido con el mensaje de que "defender el territorio es exigir que el presente esté bien hecho y el futuro esté cuidado".