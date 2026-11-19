Archivo - Autobús del TUS - AYUNTAMIENTO - Archivo

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El TUS modificará sus líneas este viernes por la manifestación antifascista que ha convocado el Sindicato de Estudiantes coincidiendo con el 20N y que partirá a las 12.00 horas de Numancia.

Según ha anunciado el Ayuntamiento de Santander, el tráfico permanecerá cortado en ambos sentidos entre las 12.00 y las 15.00 horas aproximadamente.

Así, el recorrido provisional sentido Puertochico desde Cuatro Caminos será el siguiente: la Línea central permanecerá sin servicio y las líneas 1, 2, 3, 5c2, 6c2, 7c2, 13 y 18 sentido Puertochico desde Cuatro Caminos, al llegar a la glorieta de Cuatro Caminos accederán por la calle Jerónimo Sainz de la Maza, Marqués de la Hermida, Antonio López y túnel Centro Botín sentido Puertochico.

Se realizarán paradas provisionales al comienzo de la bajada de Jerónimo Sainz de la Maza junto al paso de peatones y en la Estación Marítima junto al Ferry.

En cuanto a la Línea 4 sentido Puertochico desde el Barrio Pesquero, al llegar a la parada de Marqués de la Hermida 1 continuará de frente por la calle Antonio López y túnel Centro Botín, incorporándose en el Paseo de Pereda sentido Puertochico. Se realizará parada provisional en la calle Antonio López junto a la Estación Marítima.

La Línea 11 no tendrá servicio y la Línea 12 sentido Canalejas desde Carrefour Peñacastillo, al llegar a Jerónimo Sainz de la Maza girará en la glorieta de Cuatro Caminos y bajará por Jerónimo Sainz de la Maza, Marqués de la Hermida, Antonio López y túnel Centro Botín, incorporándose en el Paseo de Pereda sentido Puertochico.

Realizará una parada provisional en Jerónimo Sainz de la Maza, en el Mercado de México y en la Estación Marítima junto al Ferry.

Respecto a las líneas 14 y 16, no verán alterados su recorrido y la Línea 17, sentido Estaciones desde José Hierro, al llegar a la glorieta de Cuatro Caminos, accederá por la calle Jerónimo Sainz de la Maza y Marqués de la Hermida en dirección a las Estaciones.

Por su parte, la Línea 24c2 sentido Ernest Lluch desde Marqués de la Hermida, al llegar a la parada de Marqués de la Hermida 1 continuará de frente por la calle Antonio López y túnel del Centro Botín, incorporándose en el Paseo de Pereda sentido Intercambiador del Sardinero.

Se realizará una parada provisional en la calle Antonio López junto a la Estación Marítima (Ferry).

En lo que respecta al recorrido provisional sentido Cuatro Caminos desde la glorieta del Paseo de Pereda, la Línea central no tendrá servicio y las líneas 1, 2, 3, 6c1, 7c1, 13 y 18 sentido Avda. Valdecilla desde el Paseo de Pereda, al llegar a la glorieta del Paseo de Pereda accederán por el túnel del Centro Botín y Antonio López, continuando por la calle Castilla y Jerónimo Sainz de la Maza, incorporándose en la glorieta de Cuatro Caminos.

Se realizará una parada provisional en Jerónimo Sainz de la Maza, Mercado de México.

La Línea 4 sentido Barrio Pesquero desde el Paseo de Pereda, al llegar a la glorieta del Paseo de Pereda accederá por el túnel Centro Botín y Antonio López, incorporándose en la parada de calle Castilla 27 sentido Barrio Pesquero. Se realizará una parada provisional en la calle Antonio López, junto a la Plaza del Machichaco.

La Línea 5c1, al llegar a la parada de Guevara 15, continuará de frente por la calle los Acebedos, calle del Monte, Paseo de Altamira, José Hierro, y girará en la glorieta de Cuatro Caminos incorporándose a su recorrido en la parada de José Hierro 10, sentido Miranda.

Mientras que la Línea 11 no tendrá servicio, la Línea 12 sentido Carrefour Peñacastillo desde el Paseo de Pereda, al llegar a la glorieta del Paseo de Pereda accederá por el túnel del Centro Botín y Antonio López, incorporándose en la parada de la Avda. Parayas 14 sentido Carrefour Peñacastillo. Se realizará parada provisional en la calle Antonio López junto a la Plaza del Machichaco.

Por su parte, la Línea 17 sentido Corbán desde las Estaciones, accederá por la calle Castilla y Jerónimo Sainz de la Maza incorporándose en la parada de la Avda. Pedro San Martín 8. Se realizará parada provisional en Jerónimo Sainz de la Maza, Mercado de México.

Finalmente, la Línea 24c1 sentido Carrefour Peñacastillo desde el Paseo de Pereda, al llegar a la glorieta del Paseo de Pereda accederá por la calle Antonio López y el túnel del Centro Botín, incorporándose en la parada de la calle Castilla 27 sentido Carrefour Peñacastillo. Se realizará una parada provisional en la calle Antonio López junto a la Plaza del Machichaco.

Cuando la manifestación supere la calle Jesús de Monasterio sentido Ayuntamiento, las líneas en dirección a Puertochico desde San Fernando, accederán por el túnel de Pasaje de Peña, calle Castilla, girando hacía la calle Nicolás Salmerón, Marqués de la Hermida, Antonio López y túnel Centro Botín, incorporándose en el Paseo de Pereda sentido Puertochico.

Habrá una parada provisional en la calle Antonio López junto a la Estación Marítima.

Y cuando la manifestación supere la calle Jesús de Monasterio sentido Ayuntamiento, las líneas en dirección a San Fernando desde Puertochico, al llegar a la glorieta del Paseo de Pereda accederán por el túnel Centro Botín, Antonio López, Calderón de la Barca y túnel de Pasaje de Peña, incorporándose en Jesús de Monasterio 12.

Se ha previsto una parada provisional en la calle Antonio López, junto a la Plaza del Machichaco