Moehs Cantabria prevé crecer en los próximos años gracias a la producción exclusiva del principio activo del Nolotil

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, visita la fábrica de Moehs - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa Moehs Cantabria, que cuenta con 160 trabajadores de alta cualificación y alcanza una facturación anual de unos 40 millones de euros, prevé crecer en los próximos años gracias a la producción exclusiva de un nuevo componente, en concreto del principio activo del Nolotil (metamizol magnesio y sodio).

Una producción que la compañía desarrollará en sus cuatro plantas españolas, y que generará un volumen de empleo "importante" en un sector especializado y técnico como el de la fabricación de complejos activos farmacéuticos, según ha afirmado el delegado el Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, que ha visitado las instalaciones de esta fábrica ubicadas en el polígono industrial de Requejada desde hace ya 25 años.

El representante del Estado ha recorrido el complejo industrial, dedicado a la preparación de complejos activos farmacéuticos, junto a su director, Roberto Abecia, y a los responsables de Recursos Humanos y de Producción, José Antonio Alonso y Javier García, respectivamente.

En la visita, el delegado del Gobierno ha conocido el laboratorio, la zona de producción y de almacenaje de la planta de Moehs, creada en 2001 por el Grupo dedicado al sector de la química fina, con origen en una empresa familiar americana. Se trata de una de las cuatro plantas con las que cuenta en España el Grupo Moehs, que lidera la fabricación de genéricos del grupo, con fábricas en Alemania, Francia y Bélgica.

"Se trata de la única empresa en Cantabria dedicada a esta actividad de alto valor añadido y que contribuye a la retención de talento, ya que todo su personal está especializado en ingeniería química y en química industrial", ha destacado el delegado.