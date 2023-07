'Molan los 90', primera confirmación de Magdalena Winter en Santander con varios grupos

Se celebrará el 30 de diciembre en el Palacio de Deportes con Snap!, Whigfield, Marian Dacal & Eva Martí, 2 Unlimited, Rozalla o Double Vision



La propuesta festiva 'Molan los 90', con las actuaciones de artistas y grupos como Snap!, Whigfield, Marian Dacal & Eva Martí, 2 Unlimited, Rozalla, Double Vision, DJ Xavi in Session y Mar Montoro, se celebrará el 30 de diciembre dentro del ciclo Magdalena Winter, que tendrá lugar en el Palacio de Deportes de Santander con una programación diseñada para dinamizar las fiestas navideñas con espectáculos para todos los públicos.

'Molan los 90' llevará a la pista de baile los recuerdos de esta década, con la actuación en directo de artistas que harán volver a los asistentes a "uno de los decenios más importantes y regeneradores de la música".

Así lo han explicado los organizadores del evento en un acto celebrado este jueves y en el que han estado presentes el concejal de Turismo y Dinamización Social del Ayuntamiento de Santander, Francisco Javier Arias, y el gerente de Mouro Producciones y codirector de Magdalena Winter, Guillermo Vega.

A través de eventos con presentaciones en vivo, mezclas y bailes que podrá disfrutar cada espectador en compañía de amigos y familiares, el show de 'Molan los 90' convertirá el Palacio de Deportes de Santander en "una fiesta de Nochevieja anticipada", con llevando "la diversión y los mejores recuerdos".

Durante el show sonarán los temas más reconocibles de Snap!, un grupo de música electrónica que combina rap y hip hop con música house, creado por Michael Münzig y Luca Anzilotti a principios de los 90 y cuyos temas 'The power', 'Rythm is a dancer' o 'Exterminate' causaron verdadero furor en toda Europa.

Sannie Carlson es la artista detrás de Whigfield, la danesa que ha hecho historia en la música pop dance con 'Saturday night', tema con el que consiguió un Record Guinness por ser la primera artista en conseguir un número uno en las listas de ventas del Reino Unido con su álbum debut.

Por su parte, 2 Unlimited es un popular dúo belga de música dance, conocido por 'Get Ready' o 'No limit', hit con el que consiguieron el número uno en 35 países.

También contará con la actuación de Rozalla, una cantante zimbabuense de música electrónica, reconocida por sus éxitos 'Faith (in the power of love)', 'Are you ready to fly' o 'Everybody's free (to feel Good)', remezclada y reeditada en numerosas ocasiones.

Además, 'Fly on the wings of love', un tema que se hizo mundialmente famoso en la década de los 90, sonará de nuevo interpretado por Eva Martí; mientras que Marian Dacal, que ha cantado canciones como 'Pure', 'Paradise' o 'This is real', pondrá el fin de fiesta con la conocida 'Flying free' de Pont aeri.

ENTRADAS A LA VENTA

Las entradas están disponibles de forma anticipada en la web www.conciertosdecantabria.com desde 30 euros para grada y pista, y desde 55 euros para el 'front stage', que cuentan con acceso a primera fila y dos consumiciones.

Además, existe la posibilidad de adquirir las entradas con el Bono Cultural Joven del Gobierno de España, con el Bono Cooltura Joven del Gobierno de Cantabria y con el Bono Cultura de la Fundación Santander Creativa, que permiten disfrutar de diferentes descuentos y promociones especiales.