Molleda sitúa a los terrenos de SNIACE como "el punto de partida" de la "nueva" Torrelavega, con suelo para empresas

Primer acto de Mollada como candidato a la Alcaldía de Torrelavega - PSOE

TORRELAVEGA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Torrelavega, Agustín Molleda, ha propuesto convertir los terrenos de la antigua SNIACE en el punto de partida de la "nueva Torrelavega" con suelo para empresas, pymes y emprendedores.

Para ello, el Grupo Municipal presentará una moción con el fin de impulsar su recuperación y transformación en un espacio estratégico para la actividad económica de la ciudad.

Así lo ha anunciado este viernes en un acto abierto celebrado en la Junta Vecinal de Viérnoles, el primero en el que interviene como candidato a la Alcadía, junto al secretario general de los socialistas cántabros, Pedro Casares, y la presidenta del partido, Cristina Narbona. También han participado las concejalas de esta formación Patricia Portilla y Esther Vélez.

Molleda ha defendido que Torrelavega "merece un futuro", que pasa por "ganar la ciudad para sus vecinos" y también por "ganar los espacios abandonados durante años para que vuelvan a ser un punto de encuentro y convivencia, un espacio para nuevas empresas, para pymes y para emprendedores".

Por ello, ha propuesto que los terrenos de SNIACE se conviertan en ese "punto de partida" de la "nueva" Torrelavega que "quiere mirar al futuro con ilusión y fuerza".

De este modo, el candidato ha anunciado que los socialistas torrelaveguenses presentarán una moción para impulsar su recuperación y transformación en un espacio estratégico para la actividad económica de la ciudad: "Son un espacio fundamental para el futuro económico y urbanístico de Torrelavega".

Al hilo, ha defendido la necesidad de que la ciudad abandone "el derrotismo, la nostalgia y la sensación de que cualquier tiempo pasado fue mejor" y "comience a construir un proyecto de futuro basado en la ilusión, el trabajo y el aprovechamiento de sus propios recursos".

"No podemos decir que la ciudad necesita suelo industrial y no hacer nada con el suelo industrial que ya existe. No podemos decir que queremos recuperar nuestra fortaleza industrial y permitir que el óxido y los plumeros sean la imagen de los terrenos de SNIACE", ha afirmado.

PROYECTO ESTRATÉGICO CON CERO EUROS DE INVERSIÓN

Asimismo, el dirigente socialista ha incidido en que estos terrenos fueron declarados Proyecto Empresarial Estratégico hace dos años y ha cuestionado que, pese a esa declaración, no se haya producido un avance presupuestario "suficiente" para hacer realidad su transformación.

"¿Sabéis cuál es la dotación económica de la última negociación de presupuestos en Cantabria, con sello PRC-PP? Sencillo de entender y sencillo de fiscalizar: cero", ha enfatizado.

Por ello, Molleda ha reclamado definir el futuro de los 600.000 metros cuadrados de SNIACE y ha criticado que, pese a su declaración como Proyecto Empresarial Estratégico, "la última negociación presupuestaria PRC-PP destinó cero euros a su desarrollo".

Para el candidato del PSOE, Torrelavega "no puede volver a caer en la dinámica de grandes anuncios que posteriormente no se materializan".

"Torrelavega ya fue engañada y utilizada en otras épocas electorales", ha dicho, a la vez que ha mencionado proyectos como "los parques acuáticos, minas, grandes empresas... Y al final, lo único que pudimos regular de todas ellas fue el humo que nunca generaron", ha lamentado.

Frente a ese modelo, el candidato ha defendido una política "ambiciosa pero realizable", basada en proyectos concretos, planificación y capacidad de ejecución.

Ha detallado que la propuesta se enmarca en una visión más amplia de ciudad que debe "combinar la recuperación de la actividad económica con la mejora de los servicios públicos, la vivienda, la educación, la sanidad, el empleo y la calidad del espacio urbano".

"Torrelavega no necesita más política de escaparate. Necesita una política que se note cuando uno sale de casa por la mañana", ha afirmado.

FORMACIÓN, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE EN TORNO AL MONTE DOBRA

Durante su intervención, el socialista también ha situado a Viérnoles y al monte Dobra como elementos estratégicos de otro de los "grandes" retos de Torrelavega: la adaptación al cambio climático y la generación de nuevas oportunidades de empleo vinculadas a la transición ecológica.

Al respecto, ha defendido la recuperación en Viérnoles de un espacio destinado a la formación profesional vinculada a las necesidades del territorio, con especial atención a ámbitos como la gestión forestal, la conservación de ecosistemas, la restauración ambiental y la prevención y extinción de incendios.

"La conexión entre Viérnoles y el monte Dobra permitiría articular un verdadero espacio de formación, investigación y aplicación práctica de políticas ambientales", ha explicado.

En su opinión, esta iniciativa permitiría preparar a los profesionales que deberán afrontar los retos derivados de la gestión forestal, la prevención de riesgos y la adaptación al cambio climático, con el aprovechamiento de los recursos existentes en el propio municipio.

"Vamos dos pasos por detrás de la emergencia climática. Vamos a tratar de no perder más trenes", ha señalado.

Además, Molleda ha reivindicado un modelo de ciudad basado en la renaturalización del espacio público, el mantenimiento activo de la infraestructura verde y la puesta en valor de los espacios naturales y zonas verdes de Torrelavega.

CALLE, ESCUCHA Y HUMILDAD

Por otra parte, ha aprovechado su primer acto público para reivindicar una nueva forma de hacer política, "alejada de los grandes anuncios y centrada en escuchar a los vecinos".

"Consciente y conocedor de no ser un político al uso, entiendo que la política no comienza en un atril o en un escenario. La política comienza en la calle, comienza en la escucha y comienza en la humildad y la generosidad de ser esa herramienta útil que necesita la ciudad de Torrelavega", ha afirmado.

Así, el socialista ha señalado que su principal objetivo hasta las próximas elecciones será "crear y generar un círculo de confianza" que permita construir "entre todos el proyecto político para la ciudad".

"Lo más importante es su contenido: esas 52.000 personas que esperan de nosotros decisiones en la búsqueda de soluciones", ha indicado.

En este sentido, ha defendido que el PSOE debe trabajar para recuperar los espacios progresistas de Torrelavega y ha apelado a la responsabilidad colectiva de la militancia para construir un proyecto común.

"Tenemos la responsabilidad todos, tenemos el compromiso todos y tenemos la obligación todos de trabajar en un proyecto común en el cual la participación de la militancia marque e indique el camino a seguir", ha subrayado.

Por último, Molleda ha situado el empleo como una de las prioridades de su proyecto político y ha defendido la necesidad de que Torrelavega recupere "la ilusión por su propio futuro".

"Yo no quiero una ciudad que viva recordando lo que fue. Quiero una ciudad capaz de decidir lo que quiere volver a ser", ha afirmado, a la par que ha apostillado "sin varitas mágicas, sin promesas imposibles y sin esperar eternamente a que otros las hagan por nosotros. Solo hay una receta para lograrlo: trabajo", ha sentenciado.

Ha cerrado su intervención reivindicando Torrelavega como "el corazón y el motor económico de Cantabria" y ha defendido que las próximas elecciones municipales deben representar "un antes y un después" para la ciudad.

"Seremos ambiciosos y lo seremos al diseñar junto a todas esas generaciones de jóvenes que habitarán Torrelavega en las próximas décadas su proyecto de ciudad, su modelo de ciudad", ha finalizado.