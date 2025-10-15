Motorista que duplicaba la alcoholemia, atraviesa una rotonda, cae al suelo y acaba en Valdecilla

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

La Policía Local intercepta a un hombre por el hurto de perfumes valorados en 400 euros de un local de Juan de Herrera

SANTANDER, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander investiga a un motorista de 32 años que ha duplicado la tasa de alcoholemia, ha atravesado una rotonda de la Avenida de los Castros, a la altura de Mendicouague, y ha caído al suelo.

El hombre resultó herido y ha sido trasladado por una ambulancia del 061 hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para ser asistido por personal facultativo.

Los hechos han ocurrido esta madrugada, a las 00.15 horas, en la rotonda de la avenida de los Castros, confluencia con la calle Miguel de Unamuno, donde una motocicleta se salió de la vía y, tras atravesar dicha glorieta, cayó al suelo, ocasionando daños materiales y resultando herido su conductor.

Los agentes de la Policía Local realizaron la prueba de alcoholemia al motorista, que arrojó un resultado positivo, superando en más del doble la tasa permitida.

Por ello, se han instruido diligencias judiciales contra él, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

El vehículo fue retirado por una grúa urbana hasta el Depósito Municipal de Ojáiz.

SUSTRAE 400 EUROS EN PERFUMES

Por otro lado, un hombre de 36 años ha sido interceptado por la Policía santanderina tras un presunto hurto de productos valorados en 400 euros de una perfumería de la calle Juan de Herrera.

Los hechos ocurrieron a las 11.00 horas de este martes, cuando una empleada de este establecimiento comercial de la calle Juan de Herrera advirtió del suceso a la Policía.

El sospechoso se encontraba en la calle Cubo, cuando fue localizado, interceptado e identificado por los agentes como presunto autor momentos antes del hurto de varios productos.