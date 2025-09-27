Las movilizaciones de Alfonso I y Rock Contra el Fascismo en Santander transcurren sin incidentes

Centenares de personas participan en la manifestación de Rock Contra el Fascismo - EUROPA PRESS

SANTANDER 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las dos movilizaciones convocadas para la tarde de este sábado en Santander, una de la Asociación Cultural Alfonso I y otra de Rock Contra el Fascismo, han transcurrido sin que se hayan registrado incidentes y con presencia policial en ambas.

La primera en tener lugar ha sido la de Alfonso I -organizadora del 'Galerna Fest' que se celebra desde ayer en la ciudad- convocada a las 17.00 horas, en la calle Tres de Noviembre frente a la sede del PSOE de Cantabria.

Allí, se han concentrado casi un centenar de personas bajo una pancarta con el lema 'Reimigración'. Un representante de la asociación y otro de la agrupación denominada 'Vanguardia Juvenil', han hecho lectura de dos manifiestos.

En ellos, entre otras, han rechazado "la ideología de género" y la Agenda 2030 y han solicitado la "reimigración" de las personas migrantes.

Por su parte, la manifestación de Rock Contra el Fascismo ha congregado a alrededor de medio millar de asistentes -según datos de la organización y la Policía Nacional-, que han gritado consignas como 'Fuera fascistas de nuestras calles', '¿Quién te echa de casa? Los nazis y la banca' o 'Bienvenidas inmigrantes'.

La marcha ha partido de la rotonda de Puertochico pasadas las 18.00 horas y ha recorrido las principales calles de la ciudad hasta Cuatro Caminos, presidida por una gran pancarta en la que se ha podido leer 'Las calles contra el fascismo'. Los asistentes también ha portado banderas de Palestina. Ha concluido con la lectura de un manifiesto.