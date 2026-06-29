Muere a los 89 años el exalcalde de Pesaguero José Luis Cabo

Ayuntamiento de Pesaguero - GRUPO DE ACCIÓN LOCAL LIÉBANA

SANTANDER 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

José Luis Cabo, quien fuera alcalde de Pesaguero durante seis legislaturas, ha muerto este fin de semana a los 89 años y el funeral se celebrará este lunes, a partir de las 12.00 horas, en la iglesia parroquial de Potes.

A continuación, el entierro tendrá lugar en el cementerio parroquial de Pesaguero.

En un comunicado, el PP, partido con el que fue alcalde durante varias legislaturas --la última la 2003-2007-- y al que representó durante décadas, ha mostrado sus condolencias y "profundo pesar" por el fallecimiento del "histórico" alcalde, al que ha calificado como "referente del municipalismo" en Cantabria.

Y le ha destacado como "un servidor público que basó su forma de hacer política en la cercanía, el diálogo y el compromiso con su pueblo".

"Fue uno de esos alcaldes que contribuyó a consolidar el proyecto del Partido Popular en Cantabria desde el ámbito local, trabajando con dedicación para mejorar la calidad de vida de los habitantes de un municipio rural como Pesaguero", ha señalado.

Le considera un "ejemplo de vocación de servicio, compromiso con su municipio y lealtad a las siglas que representó durante décadas".