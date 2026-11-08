Muere un cazador por un disparo "accidental" de otro en San Vitores

Archivo - Un agente y un coche de la Guardia Civil.-ARCHIVO - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTANDER 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un cazador ha muerto este mediodía tras recibir un disparo "accidental" por parte de un compañero de cuadrilla en la localidad de San Vitores, en el municipio de Medio Cudeyo.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, todo apunta a que el hombre estaba manipulando el arma que se disparó "fortuitamente".

La Benemérita recibió el aviso a las 13.40 horas de una persona herida por arma de fuego, la cual falleció en el lugar. Los agentes han abierto diligencias.