Muere el elefante Jums, macho dominante de Cabárceno, tras una pelea con su hijo

Archivo - El elefante Jums - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Jums, el macho dominante de la manada de elefantes africanos del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, falleció en la tarde de ayer a consecuencia de las heridas sufridas en una pelea con otro de los ejemplares del grupo, su hijo Jumar, en lo que apunta a una disputa de machos por conseguir la predominancia.

Los servicios veterinarios, cuidadores y personal de la instalación intentaron salvar la vida del animal pero, tras seis horas de maniobras y cuidados, no fue posible dada la gravedad de las lesiones.

Tras conseguir acceder a la zona de la pradera donde se encontraba tumbado Jums, y después de cuatro horas de delicadas maniobras de manejo, el personal de Cabárceno pudo trasladar al elefante hasta una zona segura en uno de los patios de la cuadra del recinto, donde fue tratado sin éxito.

Según ha informado la Consejería de Turismo --de la que depende la empresa pública que gestiona el parque, Cantur--, la operación de manejo requirió un gran despliegue de medios.

Jums, con cerca de 50 años, era uno de los elefantes más grandes de Europa y uno de los más longevos del parque. El ejemplar llegó a Cabárceno en septiembre de 2015 procedente del zoológico Howletts Park de Bekesbourne (Inglaterra).

DE LOS MÁS VALORADOS EN LOS ZOOS EUROPEOS

Su llegada a Cantabria fue un hito al tratarse del primer intercambio realizado en Europa de elefantes macho con el fin de evitar problemas de consanguinidad en las respectivas manadas del Cabárceno y el zoo inglés.

Además, Jums era uno de los machos reproductores de esta especie más valorados en los zoos europeos por su gran valía como semental, que ha dejado al menos cuatro descendientes en Cabárceno y 17 en Howletts Park.

Turismo señala que las disputas entre los machos de esta especie son habituales en su medio natural y este comportamiento se ha dado, en este caso, porque el Parque de Cabárceno es uno de los lugares donde los elefantes mantienen costumbres "totalmente naturales" al vivir en un recinto de 25 hectáreas, uno de los espacios más grandes que existe en el mundo para una manada en cautividad.

La dirección y trabajadores de Cabárceno han lamentado la pérdida de Jums y han mostrado su tristeza al tener que despedir a uno de los animales referentes de la instalación.

CABÁRCENO, LÍDER MUNDIAL

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno, referente mundial en la conservación y reproducción de elefante africano, contaba hasta ayer con 19 ejemplares, la comunidad más numerosa que existe de esta especie en el mundo fuera de su continente de origen.

Gracias al espacio del que disponen y al número de individuos que lo constituyen, el gran grupo de elefantes de Cabárceno se comporta de manera similar a como lo hacen en su hábitat natural, ya que "pastan a sus anchas, se dan baños de barro y se reproducen de forma totalmente natural".

Asimismo, con 24 alumbramientos, Cabárceno es el centro de conservación donde más ejemplares de esta especie han nacido en cautividad en el mundo.

Desde que se construyó el primer zoológico en Europa --Viena en 1752-- hasta que se inauguró Cabárceno, en 1990, habían nacido en Europa unos 12 elefantes africanos en cautividad, mientras que desde la apertura del parque cántabro han nacido ya 24.

En abril de 2023 nació el vigesimocuarto ejemplar, lo que supuso un hito en el liderazgo mundial del programa de reproducción de Cabárceno.