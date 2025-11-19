Muere un hombre en el polígono de Barros cuando trabajaba en una prensa hidráulica

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un hombre ha fallecido este miércoles en una factoría del polígono de Barros, ubicado en el municipio cántabro de Los Corrales de Buena, cuando se encontraba trabajando en una prensa hidráulica.
El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha recibido aviso del accidente a las 8.30 horas y ha movilizado hasta el lugar a bomberos del Gobierno de Cantabria, 061, Policía Local, Guardia Civil e Inspección de Trabajo, ha informado el Gobierno regional.