Muere un motorista de 20 años tras una salida de vía en el Puerto de Alisas

SANTANDER 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 20 años, con iniciales P.P.M. y vecino de Cicero, ha fallecido este jueves a última hora de tarde tras una salida de vía en el Puerto de Alisas.

El accidente ha tenido lugar cerca de las 19.00 horas cuando el joven motorista se ha salido de la vía en el punto kilométrico 7,9 de la carretera autonómica CA-261, cerca del Monumento al Ciclismo, ha informado la Delegación del Gobierno.

Hasta el lugar del accidente se han trasladado agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, así como una ambulancia del 061, cuyo personal sanitario ha tratado de reanimar al joven, que finalmente ha fallecido.

De este modo, en la jornada de este jueves han fallecido en las carreteras cántabras dos motoristas, el primero, a las 18.30 horas, un irlandés de 62 años que chocó con un camión en el Desfiladero de La Hermida.