Muere un motorista irlandés de 62 años tras chocar con un camión en el Desfiladero de La Hermida

Archivo - Desfiladero de la Hermida - TURISMO DE CANTABRIA (CONSEJERÍA DE TURISMO)

SANTANDER 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 62 años, de nacionalidad irlandesa, ha fallecido esta tarde tras chocar con un camión en el Desfiladero de La Hermida.

El siniestro ha tenido lugar pasadas las 19.30 horas de este jueves en el punto kilométrico 7,8 de la carretera nacional N-621.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, el motorista circulaba en grupo en dirección hacia Potes, ha realizado una maniobra de adelantamiento en una curva de izquierdas y ha colisionado contra un camión de obra.

Hasta el lugar del accident, se han trasladado agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, así como una ambulancia del 061, aunque los sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre.