Muere Pedro Camus, primer futbolista cántabro en participar en unos Juegos Olímpicos

SANTANDER, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Pedro Camus, primer futbolista cántabro en participar en unos Juegos Olímpicos, ha fallecido. Se trata de una figura muy vinculada a la historia del deporte en Santander y al barrio de Cueto, donde nació y dio sus primeros pasos.

El Ayuntamiento ha lamentado su fallecimiento en un comunicado, al igual que ha hecho el Racing de Santander, pues Camus defendió la elástica verdiblanca en 107 encuentros oficiales entre 1972 y 1977.

El club se suma al dolor de sus familiares -por su expreso deseo se comunica su pérdida en la jornada de este miércoles- y el Consistorio ha anunciado que ha propuesto a la familia un acto en su recuerdo en el centro cívico de Cueto, para recordar su trayectoria y su legado humano y deportivo.

La alcaldesa, Gema Igual, ha trasladado en nombre de la ciudad su pésame a la familia, amigos y al entorno deportivo de Pedro Camus, y ha subrayado la importancia de su trayectoria, "tanto por su dimensión deportiva como por el ejemplo personal que representó a lo largo de su vida".

"Forma parte de la historia de Santander y del deporte cántabro. Fue un pionero, un referente y una persona muy querida, especialmente en Cueto, el barrio que siempre llevó por bandera", ha señalado.

La regidora ha subrayado que Camus fue el primer futbolista de Cantabria en acudir a unos Juegos Olímpicos, representando a España en Montreal 1976, y ha recordado su etapa como jugador del Racing como una de las más reconocidas de su carrera.

"Su nombre está ligado a una generación que marcó una época y que contribuyó a situar al fútbol santanderino en un lugar destacado", ha afirmado.

En este sentido, la alcaldesa ha anunciado que el Ayuntamiento de Santander organizará, en torno a mediados de enero, un acto público de homenaje en su recuerdo.

Consistirá en una charla abierta a la ciudadanía que se celebrará en el centro cívico Juan de Santander, con la aportación de fotos de su familia, intervenciones de amigos, compañeros, el España de Cueto y con personas que compartieron con Pedro Camus distintas etapas de su vida personal y deportiva.

Y ha anunciado que está previsto que la charla sea presentada y moderada por el periodista y miembro de la asociación de la prensa deportiva, Juan Antonio Prieto.

"El objetivo es rendirle un homenaje sereno y participativo, desde el respeto y el cariño, dando voz a quienes lo conocieron y pueden explicar qué significó Pedro Camus para el fútbol, para Santander y para su barrio", ha explicado Igual.

Ha subrayado que este acto pretende preservar la memoria de una figura que dejó una huella profunda en la ciudad. "Santander tiene una deuda de gratitud con personas como Pedro Camus, que llevaron el nombre de la ciudad y de Cantabria con orgullo y que siguen siendo un referente para las generaciones más jóvenes", ha añadido.

TRAYECTORIA EN EL RACING

Pedro Camus Pérez nació en Santander el 13 de julio de 1955 y se estrenó con el primer equipo racinguista, en Segunda División, con solo 17 años ante el Hércules CF en el Rico Pérez.

El futbolista cántabro, que actuaba como central, defendió la elástica verdiblanca en 107 partidos oficiales (75 en Primera) entre 1972 y 1977.

Posteriormente militó en el Real Zaragoza y el Club Deportivo Tenerife y en 1985 colgó las botas con 237 encuentros en su haber en los que anotó cuatro goles.