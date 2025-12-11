Mueve el coche mal estacionado al observar la presencia policial, da positivo en alcoholemia y tiene el carné sin puntos

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha investigado al conductor de un vehículo mal estacionado, que dio positivo en alcoholemia y no tenía puntos en el carné. El hombre, de 49 años, movió "repentinamente" su coche al percatarse de la presencia policial, lo que motivó su identificación.

Los hechos ocurrieron a las 21.30 horas de este miércoles en el Paseo de Altamira de Santander (antigua calle General Dávila), cuando el conductor del turismo fue interceptado y solicitada su documentación.

Previamente, los agentes habían presenciado que el hombre había entrado a su vehículo "repentinamente" al percatarse de la presencia policial, para incorporarse a la vía "sin tomar ningún tipo de precaución", según ha informado la Policía.

Fue entonces cuando los agentes le identificaron y comprobaron que le constaba dicha pérdida de la vigencia del permiso de conducción ante la pérdida de todos los puntos, dictada por la Jefatura Provincial de Tráfico de Cantabria.

En este sentido, los agentes instruyeron diligencias judiciales contra el implicado, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir con pérdida de vigencia del permiso.

También, tras la prueba de la alcoholemia, que resultó positiva, se le ha incoado el correspondiente expediente administrativo.

Asimismo, el vehículo fue retirado por una grúa urbana y trasladado al depósito municipal de Ojáiz.

SIN PUNTOS Y CON LA ITV CADUCADA

Por otro lado, los agentes del cuerpo santanderino han investigado a otro hombre de 47 años por conducir con la ITV caducada y sin puntos en el carné.

Los hechos han ocurrido este miércoles, a las 12.35 horas, en la avenida Marqués de Valdecilla, donde miembros de la Policía Local observaron "sobre la marcha" que circulaba sin la ITV.

Por este hecho, fue identificado y se comprobó que no tenía en vigor el permiso de conducción tras haber perdido todos los puntos.

Por ello, los agentes han instruido diligencias judiciales contra el implicado, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir con pérdida de vigencia del permiso.

Asimismo, el vehículo ha sido denunciado administrativamente por tener la ITV (Inspección Técnica de Vehículos) caducada.