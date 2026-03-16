La mujer asesinada por su pareja en Pedreña fue estrangulada, según los resultados provisionales de la autopsia

1069441.1.260.149.20260316113854 Portal donde vivían la víctima y su presunto asesino en Pedreña - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

MARINA DE CUDEYO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La mujer madrileña de 64 años asesinada este sábado por su pareja en la localidad cántabra de Pedreña (Marina de Cudeyo) fue estrangulada, según los resultados provisionales de la autopsia, que apuntan a asfixia compatible con estrangulamiento como posible causa de la muerte.

Así lo ha informado este lunes el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, a preguntas de la prensa tras el minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo para condenar el asesinato.

Además, ha indicado que el detenido, de 52 años, todavía no ha declarado y probablemente en las próximas horas o ya mañana pasará a disposición judicial. En concreto, lleva el caso la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo, en funciones de guardia la semana pasada.

Casares también ha señalado que la Delegación del Gobierno ha remitido toda la documentación desde su Unidad de Violencia de Género al Ministerio de Igualdad que investiga la muerte como un posible caso de violencia machista.

El detenido como presunto autor del asesinato de su pareja, M.L.R, de 64 años y nacida en Madrid, tenía una condena firme por dos casos de violencia de género en la capital de España pero actualmente estaban ya inactivos en el Sistema VioGen.

Los dos casos de denuncias por violencia de género previas de otras mujeres son de los años 2011 y 2019 y en la Comunidad de Madrid.

Según información de la Delegación del Gobierno, la víctima no había presentado denuncias contra su pareja. No estaban casados y la mujer no tenía familia en Cantabria, donde residía junto al hombre desde hace cinco años en Pedreña.

De confirmarse, serían ya doce las mujeres asesinadas por violencia machista en España, dejando diez huérfanos y dos niños asesinados para hacer daño a sus madres.

En Cantabria cerca de 1.600 mujeres están en el Sistema VioGen de protección, una en riesgo extremo y 24 en riesgo alto.