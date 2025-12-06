1034016.1.260.149.20251206094034 Una mujer herida por inhalación de humo en el incendio de su vivienda en Arredondo - 112 CANTABRIA

SANTANDER 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 46 años ha resultado afectada por inhalación de humo esta noche en el incendio de su vivienda en Arredondo, que ha destruido completamente el tejado.

En total, se han necesitado unos 40.000 litros de agua para completar la extinción del fuego, que se ha mantenido hasta casi las 6.00 horas de este sábado, cuando se ha dado por finalizada la actuación en un primer momento.

El Centro de Atención de Emergencias 112 recibió el aviso ayer, sobre las 20.30 horas, de un incendio iniciado en la chimenea de una vivienda unifamiliar en el barrio Lastredo, tras lo que movilizó a los bomberos del Gobierno de Cantabria del parque de emergencias de Laredo, bomberos de Santander, Guardia Civil y 061.

A la llegada de los efectivos, la vivienda, de estructura de madera y tres plantas más ático, ya había sido evacuada y las llamas salían por el tejado.

Por su parte, personal del 061 atendió a la mujer en el lugar del incendio y la trasladó al Hospital de Laredo.

Para la extinción, los bomberos atacaron el fuego tanto por el interior, accediendo a la planta superior, como por el exterior, con el uso de una autoescala. Los efectivos de Santander acudieron en apoyo con una autobomba y un camión nodriza.

Posteriormente, los bomberos del Gobierno de Cantabria han acudido de nuevo para seguir refrescando el foco y asegurar que el fuego no se reavivara, ha informado el Ejecutivo.