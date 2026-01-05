Una multitudinaria Cabalgata marcada por el frío llena de magia e ilusión Santander

Reyes Magos en la Cabalgata de Santander - AYUNTAMIENTO

SANTANDER 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La multitudinaria Cabalgata de Reyes de Santander ha llenado esta tarde de ilusión y magia las calles del centro de la ciudad, con un desfile seguido por niños y adultos.

La comitiva, de la que han formado parte más de mil personas, doce carrozas y varios pasacalles, ha partido de Gamazo y ha recorrido el eje principal de la capital cántabra, atravesando Castelar, Puertochico y el Paseo Pereda hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento.

Junto a las de Sus Majestades de Oriente, ha participado una carroza que representa un Belén viviente de la Archicofradía de la Pasión, otras más con personajes de fantasía e infantiles, una de la peña La Pera y otra de la empresa Tecniobras.

Además, pequeños y mayores han disfrutado de varios pasacalles y de las actuaciones de siete escuelas de danza de la ciudad -Latin Dance, Mancina, Belín Cabrillo, Olga Fuentes, Básico Danza, The Lab Dance Studio y Bendita Locura-, que han ensayado y preparado este evento con vestuarios diseños para el desfile.

A su llegada a la Plaza del Ayuntamiento, Melchor, Gaspar y Baltasar han sido recibidos por la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y por el obispo de la Diócesis, Arturo Ros, antes de realizar el acto de adoración al Niño Jesús, al que han entregado el oro, el incienso y la mirra.

A continuación, los Reyes Magos han salido a saludar a los niños y adultos desde el balcón de la Casa Consistorial.

La regidora ha mostrado su agradecimiento a todas las personas y colectivos que han colaborado en el evento: la Asociación para la Organización de la Cabalgata, los Bomberos de Santander y los Bomberos Voluntarios, Policía Local y Policía Nacional, Protección Civil, Cruz Roja, talleres municipales, así como los equipos de Dinamización Social y voluntarios que han velado por la seguridad.

Por último, la regidora ha subrayado que la Cabalgata ha supuesto "el broche final a una gran Navidad en la que tanto vecinos como visitantes han vivido estas fiestas con intensidad, y han disfrutado con el amplio programa de actividades organizadas por el Ayuntamiento que se han desarrollado desde hace un mes".