Munitis vuelve al Racing como director de Metodología de entrenamiento de la cantera - RRC

SANTANDER 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Racing Club ha fichado a su exfutbolista y excapitán Pedro Munitis (Santander, 1975) como máximo responsable del área de Metodología de entrenamiento de toda la cantera verdiblanca.

En un comunicado, el club ha anunciado el fichaje "a lo grande" del técnico natural del Barrio Pesquero, que se incorpora a la estructura liderada por Gonzalo Colsa, coordinador de cantera del conjunto cántabro y excompañero suyo en el Racing durante distintas etapas.

Así, Munitis ya está planificando el trabajo diario que comenzará a desarrollar en las Instalaciones Nando Yosu a partir de la próxima pretemporada.

A su llegada, trabajará "mano a mano" con el castreño Santi Cobo, que continuará en el club, y el resto de su equipo del área condicional. Todos ellos serán los encargados de "dar coherencia" al proceso formativo de los jugadores de todos y cada uno de los equipos de la cantera.

MÁS PARTIDOS EN PRIMERA CON EL RACING

Munitis acumula 397 partidos en el primer equipo racinguista -339 como jugador y 58 como entrenador- y es el futbolista con más partidos en Primera División defendiendo el escudo del Racing, con 304, seguido de José Ceballos (284) y el propio Gonzalo Colsa (227).

Además, pasó por todas las etapas de la estructura del club, desde que llegó en categoría alevín, procedente del Sotileza del Barrio Pesquero, hasta la primera plantilla.

Con su incorporación, Munitis, Ceballos y Colsa se unen en la estructura formativa del club para entrenar a sus sucesores. En esta línea, el club ha asegurado que, "sin duda, nuestros canteranos tienen en quien fijarse".