El MUPAC ofrece este fin de semana un taller para niños en torno al trabajo de las pieles

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha organizado en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) un taller para niños a partir de 8 años en torno al trabajo de las pieles, una actividad de primer orden en la Prehistoria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura ha organizado este fin de semana en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) un taller para niños a partir de 8 años en torno al trabajo de las pieles, una actividad de primer orden en la Prehistoria.

En este taller, orientado a la experimentación y al aprendizaje accesible, los participantes realizarán, como actividad manual y didáctica, un bastidor para piel a pequeña escala, perforarán una pieza de cuero con forma de piel animal y la fijarán mediante cuerdas al sencillo bastidor de madera.

La actividad, que incluye una breve contextualización histórica sobre el uso del cuero, permitirá comprender de forma práctica cómo se trabajaban y tensaban las pieles en la Antigüedad.

La piel era una materia prima muy apreciada y su obtención mediante la caza y el posterior procesamiento para obtener su máximo aprovechamiento y estaba formado por varias etapas de tratamiento y el uso de un conjunto de útiles muy concreto.

Las recreaciones se llevarán a cabo esta sábado 23 y el domingo 24 en dos sesiones, a las 10.30 y a las 12.00 horas. El aforo es limitado por lo que la asistencia se garantizará mediante reserva previa al teléfono 942 209 922.