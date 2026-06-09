El MUPAC se suma a las Jornadas Europeas de Arqueología con un taller gratuito sobre la escultura en la Antigua Roma

Cartel del taller 'Monumentos antiguos y sus colorinchis' que se celebrará este fin de semana en el MUPAC - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) se suma a las Jornadas Europeas de Arqueología con un taller gratuito sobre la escultura en la Antigua Roma que se celebrará este fin de semana.

Se ha programado dos jornadas, sábado 13 y domingo 14, con dos sesiones cada día, a las 10.30 y a las 12.00 horas.

Las del sábado estarán dirigidas a niños mayores de 8 años, y las del domingo están pensadas para adultos (mayores de 18).

Bajo el título 'Monumentos antiguos y sus colorinchis', este taller propone "desmontar el tópico de la escultura romana blanca mediante la pintura de réplicas de estatuas".

Y es que los participantes descubrirán que templos, relieves y esculturas estuvieron originalmente policromados con colores vivos, ha explicado en un comunicado la Consejería de Cultura.

Tras una breve introducción histórica y arqueológica sobre la policromía en el mundo romano, se aplicarán pigmentos inspirados en evidencias científicas.

Esta taller combina divulgación rigurosa y práctica artística y favorece la comprensión crítica del patrimonio y de su percepción actual.

El aforo es limitado por lo que la asistencia se garantizará mediante reserva previa llamando al teléfono 942 209 922 desde este martes en horario de apertura del museo.

JORNADAS EUROPEAS DE ARQUEOLOGÍA

Con esta actividad, Cantabria se suma a la celebración de las Jornadas Europeas de Arqueología, una iniciativa nacida en Francia y en la que España participa desde 2019. Actualmente se celebra en 49 países y esta edición tendrá lugar del 12 al 14 de junio.