El Museo de Altamira, protagonista en la exposición del nuevo museo impulsado por George Lucas en Los Ángeles

Altamira en el Lucas Museum of Narrative Art en Los Ángeles - MUSEO ALTAMIRA

SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira está presente en el recién inaugurado Lucas Museum of Narrative Art en Los Ángeles (EE.UU.), donde sus célebres bisontes abren el recorrido expositivo de este nuevo espacio cultural impulsado por el director de cine George Lucas, creador de la saga 'La Guerra de las Galaxias', y la empresaria Mellody Hobson.

A lo largo de más de cinco décadas, George Lucas ha reunido una colección de más de 40.000 obras de disciplinas artísticas muy diversas. De este fondo se han seleccionado 1.300 piezas distribuidas en una treintena de salas, en las que conviven obras originales y reproducciones, como los bisontes de Altamira o la Capilla Sixtina.

El Museo resalta el poder visual de la narración a través del arte y en la tradición de contar historias que ha acompañado a la humanidad desde las cuevas prehistóricas hasta el cine contemporáneo.

El Lucas Museum of Narrative Art se ubica en Exposition Park, en el centro de Los Ángeles, en un edificio futurista diseñado por Ma Yansong, inspirado en las formas de una nave espacial. Cuenta con 27.870 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas, con un presupuesto estimado en 1.000 millones de dólares y el proyecto ha requerido 17 años de desarrollo.

En la primera planta, varios bisontes y la cierva de la cueva de Altamira han sido reproducidos en una interpretación artística que los sitúa junto a la fotografía de una nebulosa, obra del astrofotógrafo Curtis Morgan.

Este espacio recibe a los visitantes con la exposición 'Historia del arte narrativo: héroes, mitos y lo sagrado'. Comienza ahí un recorrido en el que dialogan piezas de diferentes culturas y periodos artísticos.

El eje de la exposición permanente es la narración visual que ha ido produciendo mitologías a lo largo de la historia que inspiraron devoción, forjaron comunidades y moldearon sociedades.

En palabras de Pilar Fatás, directora del Museo de Altamira, "fue una grata sorpresa cuando hace dos años contactaron conmigo para proponer la presencia de algunas imágenes de Altamira en la sala de introducción al Museo, para presentarlas como muestra destacada del primer arte narrativo de la humanidad".

Fatás asistió, junto con la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, Ángeles Albert, a la visita previa para colaboradores que se celebró el 3 de septiembre.