El Museo de Altamira reivindica el acto de cocinar con las actividades de 'Museotopías' 2026

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SANTANDER 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, dependiente del Ministerio de Cultura, organiza una nueva edición de 'Museotopías', un espacio de conversación y encuentro participativo con sus visitantes que se celebra coincidiendo con el inicio de otoño. La cita, que ya es un clásico en la programación del museo, tendrá lugar del 2 al 4 de octubre con cuatro actividades sobre el acto de cocinar como práctica cotidiana y como expresión cultural.

'Museotopías' es un espacio del programa '#MuseoSinPrisas, Museo sostenible', que ofrece, a lo largo del año, distintas actividades que abordan temas socialmente relevantes y busca que los participantes se reconozcan en los primeros humanos, en sus capacidades de imaginación y creatividad, así como de adaptación a un entorno cambiante.

Bajo el lema 'A Museo lento', Altamira presenta este año una propuesta sobre el acto de cocinar como algo más que una acción de mera supervivencia, ya que la comida es una expresión de modos de vida y modelos socioeconómicos que da forma a vidas y cuerpos.

'Museotopías 2026' arrancará el 2 de octubre a las 18.00 horas con la conferencia 'La estacionalidad y sostenibilidad gastronómica ya comenzaron en el Paleolítico' que tendrá lugar en el Salón de Actos del Museo con entrada libre hasta completar aforo.

Una charla con una mirada a los tiempos de Altamira y la alimentación en el Paleolítico Superior de la mano de Ana Belén Marín, catedrática de Prehistoria de la Universidad de Cantabria, e impulsora del proyecto PrehGastro, centrado en productos y experiencias gastronómicas a través del conocimiento científico sobre la alimentación y el modo de vida en la Prehistoria.

El sábado 3 se llevarán a cabo dos talleres. A las 11.30 horas tendrá lugar en la terraza exterior 'Es tiempo de cocinar', en el que el chef y divulgador gastronómico Antonio Vicente, creador de Cantabria Power, abordará el acto de cocinar como una práctica cotidiana y como una expresión cultural que conecta con la identidad y memoria colectiva.

A las 16.30 horas el espacio del bosque comestible acoge el taller de horticultura ecológica 'Cultivamos alimento, cultivamos relaciones' guiado por el agricultor ecológico de La Mihuertuca, Carlos Rubio. Es el tiempo de los cultivos de otoño en el bosque comestible y el Museo de Altamira, en colaboración con la Red de Semillas de Cantabria, se suma a la conservación de las semillas de cultivos de variedades autóctonas, como parte del patrimonio cultural.

En el taller se abordarán los principales aspectos para poner en marcha y mantener un huerto ecológico, desde la preparación del terreno hasta la conservación de semillas.

La clausura de 'Museotopías' será el domingo 4, a las 13.00 horas, con un espacio de comensalidad de la mano de Verónica de la Sierra, de BOOM Estudio. Bajo la idea de que comer nunca es solo comer, los participantes se sentarán a la mesa y explorarán las relaciones que se tejen en torno a este acto cotidiano.

'La mesa que nos sostiene. Una experiencia de comensalidad, cuerpo y cuidados' ofrece un tiempo y un espacio para hacer visible la experiencia de comer en compañía y observar las relaciones que se establecen con el mundo y con quienes lo compartimos a través de este gesto cotidiano.

Para participar en estas tres actividades es necesario ser mayor de 12 años y realizar una inscripción previa a través de la web del Museo.