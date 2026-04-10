El Museo Marítimo acoge un ciclo de conferencias organizado por el Museo de la Real Fábrica de Artillería de La Cavada

Archivo - La colección del MMC cuenta con piezas realizadas en la fábrica de artillería de La Cavada - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo Marítimo del Cantábrico (MMC) acogerá el próximo mes de mayo el II ciclo de conferencias 'Hierro y mar', organizado por el Museo de la Real Fábrica de Artillería de La Cavada con el apoyo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Bajo el título 'Hierro y Mar', esta actividad se celebrará todos los lunes del mes de mayo y el 1 de junio, a las 19.00 horas, y contará con la participación de reconocidos historiadores.

El ciclo se inicia el 4 de mayo con la presentación del capitán de navío, Jorge Hernández-Armijo, comandante naval de Santander, quien hablará sobre 'La Armada de Cantabria y Galicia, a través de sus buques y marinos ilustres'; mientras el día 11 intervendrá el capitán de navío Tomás García-Figueras, comandante naval de Bilbao, quien ofrecerá una visión técnica sobre 'Las fragatas F110 de la Armada'.

El lunes 18, coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, el historiador Alejandro Ferrer-Dalmau dará a conocer la biografía del almirante Alvaro de Bazán, de quien se celebra el quinto centenario de su nacimiento; y, por último, el 1 de junio, será el turno del presidente de la Asociación de Amigos del Museo y director del mismo, Ángel Cuadrado Carrera, que hablará sobre la Real Fábrica de Artillería y el Museo de La Cavada.

La colección del MMC cuenta con piezas realizadas en la fábrica de artillería de La Cavada, que jugó un papel vital en materia de defensa y construcción naval en nuestro territorio y para el mundo.

Con esta iniciativa, el Museo de la Real Fábrica de Artillería de La Cavada y el Museo Marítimo del Cantábrico reafirman su compromiso con la dinamización cultural y el acceso al conocimiento, acercando propuestas de calidad a todos los públicos, ha indicado el Gobierno regional.